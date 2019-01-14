Bireysel silahlanmaya karşı mücadele veren “Umut Vakfı” 2015 yılından bu yana Türkiye’nin yerel gazeteler dahil tüm gazetelerin “Bireysel Silahlı” olaylarının taranması ve değerlendirmesi ile hazırlanan “Türkiye’nin Silahlı Şiddet Haritası ve 2018 Raporu” nu yayınladı.

2018’DE 3 BİN 679 OLAY YAŞANDI

Basında yansıyan haberlerden oluşturulan istatistiklere göre; 2015 yılında 2 bin 175 silahlı olay basına yansımışken geçtiğimiz yıl yani 2018 yılında basına 3 bin 679 olay yansıdı. Yani sonu yaralama ve öldürmeye varan silahlı şiddette son 4 yılda %69 artış yaşandı.

EN ÇOK OLAY MARMARA'DA YAŞANDI

2018 yılında en çok olay Marmara bölgesinde yaşandı ve 2015’e kıyasla bu bölgede silahlı şiddet olayları %88 arttı. Bireysel şiddet olaylarının en çok artış gösterdiği bölge ise Orta Anadolu oldu... Orta Anadolu bölgesi illerinde 2015 yılında 283 olay yaşanırken 2018 yılında %128 artışla 646 olay yaşandı… 2018’de 1032 silahlı şiddet olayının basına yansıdığı Marmara Bölgesi’ni, 646 olayla Orta Anadolu, 503 olayla Akdeniz, 483 olayla Karadeniz, 442 olayla Ege, 357 olayla Güney Doğu Anadolu ve 216 olayla Doğu Anadolu izliyor.

KOCAELİ’DE 60 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye’de 2018’de yaşanan 3 bin 679 olayda 2 bin 279 kişi hayatını kaybetti. 3 bin 762 kişi ise yaralandı. Kocaeli’de ise 2018 yılında şiddet olayı 132 olarak tespit edildi. Bu olaylarda 60 kişi hayatını kaybederken 111 kişi ise yaralı olarak kurtuldu. Öte yandan Umut Vakfı tarafından Yayınlanan araştırmada Türkiye’de %85 ruhsatsız en az 25 milyon silah bulunduğu belirtildi.

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