Hürriyet ile Gönül, mecliste ne kadar çalıştı? İşte cevabı...

CHP Milletvekili ve PM üyesi Haydar Akar, 8 yıl 2 dönem milletvekilliği yapan AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Azize Sibel Gönül’ün ve 4 yıldır milletvekilliği yapan CHP İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet’in meclisteki çalışmalarını sosyal medya hesabı üzerinden kıyasladı. Akar, “ Takdir İzmit halkının” notuyla paylaştığı gönderide Hürriyet’in 4 yıl içinde Gönül’den daha çok çalıştığını belirtti. Selin BECER

Haydar Akar’ın paylaşımı şu şekilde:

“İzmit Belediye Başkanlığı için biri eski diğeri mevcut iki milletvekili kadın arkadaşımız yarışıyor. Merak ettim kadın arkadaşlarımızın Meclis Performanslarını;

8 yıl, iki dönem Milletvekilliği yapan Sayın Azize Sibel Gönül,

KANUN TEKLİFİ 1 Adet

SORU ÖNERGESİ 0 Adet

ARAŞTIRMA ÖNERGESİ 1 Adet

GENEL KURUL KONUŞMASI 24 Adet

4 yıldır Milletvekilliği yapan Sayın Fatma Kaplan Hürriyet,

KANUN TEKLİFİ 25 Adet

SORU ÖNERGESİ 97 Adet

ARAŞTIRMA ÖNERGESİ 22 Adet

GENEL KURUL KONUŞMASI 160 Adet