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Hürriyet ile Gönül, mecliste ne kadar çalıştı? İşte cevabı...

CHP Milletvekili ve PM üyesi Haydar Akar, 8 yıl 2 dönem milletvekilliği yapan AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Azize Sibel Gönül’ün ve 4 yıldır milletvekilliği yapan CHP İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet’in meclisteki çalışmalarını sosyal medya hesabı üzerinden kıyasladı.

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CHP Milletvekili ve PM üyesi Haydar Akar, 8 yıl 2 dönem milletvekilliği yapan AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Azize Sibel Gönül’ün ve 4 yıldır milletvekilliği yapan CHP İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet’in meclisteki çalışmalarını sosyal medya hesabı üzerinden kıyasladı. Akar,  “ Takdir İzmit halkının” notuyla paylaştığı gönderide Hürriyet’in 4 yıl içinde Gönül’den daha çok çalıştığını belirtti. Selin BECER

Haydar Akar’ın paylaşımı şu şekilde: 

“İzmit Belediye Başkanlığı için biri eski diğeri mevcut iki milletvekili kadın arkadaşımız yarışıyor. Merak ettim kadın arkadaşlarımızın Meclis Performanslarını;

8 yıl, iki dönem Milletvekilliği yapan Sayın Azize Sibel Gönül,

KANUN TEKLİFİ                         1    Adet

SORU ÖNERGESİ                      0   Adet

ARAŞTIRMA ÖNERGESİ           1    Adet

GENEL KURUL KONUŞMASI   24   Adet

4 yıldır Milletvekilliği yapan Sayın Fatma Kaplan Hürriyet,

KANUN TEKLİFİ                         25    Adet

SORU ÖNERGESİ                      97   Adet

ARAŞTIRMA ÖNERGESİ           22   Adet

GENEL KURUL KONUŞMASI   160  Adet

Bugün 16:18 TSİ - Siyaset 133 Okunma

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