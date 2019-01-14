Hürriyet ile Gönül, mecliste ne kadar çalıştı? İşte cevabı...

CHP Milletvekili ve PM üyesi Haydar Akar, 8 yıl 2 dönem milletvekilliği yapan AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Azize Sibel Gönül’ün ve 4 yıldır milletvekilliği yapan CHP İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet’in meclisteki çalışmalarını sosyal medya hesabı üzerinden kıyasladı. Akar, “ Takdir İzmit halkının” notuyla paylaştığı gönderide Hürriyet’in 4 yıl içinde Gönül’den daha çok çalıştığını belirtti. Selin BECER
Haydar Akar’ın paylaşımı şu şekilde:
“İzmit Belediye Başkanlığı için biri eski diğeri mevcut iki milletvekili kadın arkadaşımız yarışıyor. Merak ettim kadın arkadaşlarımızın Meclis Performanslarını;
8 yıl, iki dönem Milletvekilliği yapan Sayın Azize Sibel Gönül,
KANUN TEKLİFİ 1 Adet
SORU ÖNERGESİ 0 Adet
ARAŞTIRMA ÖNERGESİ 1 Adet
GENEL KURUL KONUŞMASI 24 Adet
4 yıldır Milletvekilliği yapan Sayın Fatma Kaplan Hürriyet,
KANUN TEKLİFİ 25 Adet
SORU ÖNERGESİ 97 Adet
ARAŞTIRMA ÖNERGESİ 22 Adet
GENEL KURUL KONUŞMASI 160 Adet
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz