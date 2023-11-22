Mücahid Selvi, meclis üyeliği aday adaylığına başvurdu

Mücahid Selvi, Kocaeli'de doğdu. 2006 yılında yazılım, tasarım ve bilgi teknolojileri hizmetleriyle bireysel olarak ilgilenmeye başladı. Selvi, 2008 yılında yazılım ofisini açarak Gebze'de iş insanı olarak faaliyetlerine devam etti.

2009 yılında Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi alanında üniversite eğitimine başladı. Aynı yıl içerisinde İstanbul'da yazılım ve veritabanı uzmanlığı eğitimi aldı. 2011 yılında Bilecik Üniversitesi Bilgisayar Bölümü'nden ve 2013 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

2011 yılında Kocaeli, Başiskele'de Yaztek Yazılım Teknolojileri ve Bilgisayar Sistemleri şirketini kurarak iş insanı olarak faaliyetlerini sürdürdü.

2016 yılında Bilişim ve Teknoloji firmasında Satış Müdürü olarak göreve başladı. 2019 yerel seçimlerinde yedek meclis üyesi olarak seçildi ve aynı dönemde belde belediyesinde başkan adayının Basın ve Medya danışmanlığını yaptı. 2022'de Türkiye'nin lider servis sağlayıcı firmasında Müşteri Operasyonları müdürlüğü görevine getirildi.

2019 yılında Kocaeli'nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından KİHMED'in yönetim kuruluna seçildi. Teknoloji ve Medya Başkanlıkları görevlerini üstlendi. 2023 yılı itibariyle Teknoloji, Tanıtım ve Medya Başkanlığını sürdürmektedir. Aynı zamanda Kocaeli Öncü Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev almaktadır.

2019 yılında Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nden mezun oldu. Şu an Kocaeli Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Bilişim Teknolojileri yüksek lisans öğrencisi olarak eğitimine devam etmekte olup, evli ve iki çocuk babasıdır.