Genç Kızlar Futsal Şampiyonası’nda Kartepe MTAL, Kocaeli şampiyonu oldu. Bugün İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanan final maçında rakibi Şehit Polis Edip Zengin Anadolu Lisesi takımını 5-2 yenen Kartepe ekibi, mutlu sona ulaştı. Üçüncülük maçında ise Hayrettin Gürsoy Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Yahyakaptan MTAL takımını zor da olsa 2-1 yenerek üçüncülük kupasına hak kazandı. Bu dört takım da ilimizi gruplarda temsil etme hakkını elde etti. Bugün de erkeklerin final maçı yine aynı salonda oynanacak.
Bugün 16:51 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 16:52 TSİ
Şampiyon Kartepe MTAL
Genç Kızlar Futsal Şampiyonası’nda Kartepe MTAL, Kocaeli şampiyonu oldu.
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Bugün 16:51 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz