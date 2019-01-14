Şampiyon Kartepe MTAL

Genç Kızlar Futsal Şampiyonası’nda Kartepe MTAL, Kocaeli şampiyonu oldu. Bugün İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanan final maçında rakibi Şehit Polis Edip Zengin Anadolu Lisesi takımını 5-2 yenen Kartepe ekibi, mutlu sona ulaştı. Üçüncülük maçında ise Hayrettin Gürsoy Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Yahyakaptan MTAL takımını zor da olsa 2-1 yenerek üçüncülük kupasına hak kazandı. Bu dört takım da ilimizi gruplarda temsil etme hakkını elde etti. Bugün de erkeklerin final maçı yine aynı salonda oynanacak.