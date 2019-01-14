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SP’li Coşkun: Belediyeyi kimse bizden alamaz

Ocak ayı divan toplantısında yerel seçimlere değinen SP Körfez İlçe Başkanı Ömer Faruk Coşkun, “Halkımız yerel yönetimi bize verirse emin olun kimse belediyeyi bizden alamayacak. Biz satmayacak, üzerine koyacağız” dedi.

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Saadet Partisi Körfez İlçe Teşkilatı’nın ocak ayı divan toplantısı geçtiğimiz günlerde parti binasında gerçekleşti. İlçe başkanı Ömer Faruk Coşkun öncülüğündeki toplantıya partililer yoğun katılım gösterdi. Toplantıda yapılan konuşmaların ardından Körfez belediye Meclis üyeliği için üç isim dosya tesliminde bulundu. İlçenin tanınmış iş adamlarından Ömer Çakal, Tarkan Bilgin ve Cem Kaplan SP’den meclis üyesi aday adayı oldu.

“ASGARİ ÜCRET 2.400 TL OLMALI”

Toplantının açılışında konuşan ilçe başkanı Ömer Faruk Coşkun, “Ülke bir ekonomik krizin pençesinde. Biz asgari ücretin 2 bin 400 lira olmasını istedik. Çünkü son yaşanan ekonomik sıkıntı ile alım gücü yüzde 60 düştü. 100 günlük plan açıklandı ve insanlar sabırla çözüm bekliyor. Türkiye sanayi ve tarım üretimi olmadığı sürece bu olumsuz rakamlar çok daha yukarı çıkacaktır. Ekonomik krizde tüm suç esnafa yüklendi” dedi.

FUTBOL KULÜBÜ TEPKİSİ!

Ekonomik önlemlerle ilgili olarak futbol kulüplerinin borçlarının yapılandırıldığını hatırlatan Coşkun, “Bu yanlış bir karar. Devletimiz bu kulüpler yerine denizcilik sektörüne, çiftçiye, emekliye, köylüye destek vermeli. Bunlara bakınca 31 Mart seçimleri daha fazla önem kazanıyor. Müttefiki ABD olanın düşmana ihtiyacı yoktur. ABD ile dost olmak katille arkadaş olmak gibidir” dedi.

“BABALAR, ÇOCUKLARINA TABLET ALABİLECEK”

Coşkun konuşmasının devamında yerel seçimlere de değindi. Körfez ilçede seçimlerde her siyasi parti kadar ümitli olduklarını dile getiren Coşkun, “Önemli olan kimin aday olduğu değildir. Zihniyet değişmediği müddetçe belediye başkanının isminin değişmesi bir anlam ifade etmez. Halkımız bize belediyeyi teslim ederse, ilk olarak ilçenin akilleri ile oturup 50 yıllık geleceği planlayacağız. Ben yaptım oldu demeyeceğiz. Talebelere bisiklet, tablet dağıtmayacağız, onların babalarına bunları alacak parayı vereceğiz” diye konuştu.

“KASAYI BİZ DOLDURURUZ”

Adaletli bir yönetim anlayışını benimseyeceklerini söyleyen Coşkun, sözlerini şöyle tamamladı: “Körfez’in ne girişi belli, ne de çıkışı. Bugüne kadar aldığımız belediyeleri törenle ve borçsuz olarak devrettik. Körfez Belediyesi’ni de alırsak satmayacağız, üzerine koyacağız ve kasası dolu olacak. Bir gün devredersek de borçsuz olacak, ama zaten bir daha kimse belediyeyi bizden alamayacak.”

Bugün 16:52 TSİ - Siyaset

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