MHP’li Özcan meclis için aday

MHP Kandıra İlçe yönetiminde teşkilat başkanı görevinde iken 2019 yerel seçimlerinde belediye meclis üyesi olmak için görevinden istifa eden Ertuğrul Özcan, resmi başvurusunu yaptı. Hazırladığı başvuru dosyasını ilçe başkanı Ahmet Uğur’a teslim eden Özcan’ı adaylık açıklamasında MHP İl Başkan Yardımcısı Selman Cici, MHP Kandıra Belediye Başkan aday adayı Ramazan Kolay, İlçe Kadın Kolları Başkanı Tuba Türk ve parti yöneticileri yalnız bırakmadı.