ADD’den Uslu’ya destek

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kocaeli Şube yönetimi, CHP’de Körfez Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Bozkurt Uslu’nun geri çekileceği yönündeki iddialarına tepki gösterdi. ADD’ye Ergenekon operasyonları kapsamında kumpas kurulduğunu da dile getiren şube başkanı Taylan Bingöl, eski başkanları Bozkurt Uslu’nun da kumpas döneminde bir duruş örneği sergilediğini dile getirdi.

“SESSİZ KALMAYACAĞIZ”

Uslu’nun o dönemlerde Cumhuriyet’in korunması anlamında siyasi bir mücadeleyi tercih ettiğini ifade eden Bingöl, “Atatürkçü simaların ülke ve kent yönetimlerinde yer almasını önemsiyor ve destekliyoruz. Hiçbir siyasi partinin adayının ADD üyesi olmamasının da üzüntüsünü yaşıyoruz. Adaylar arasındaki tek ADD üyesi Bozkurt Uslu’nun küçük hesaplar uğruna, birkaç ne oldum delisi tarafından gözden çıkarılmasına Atatürkçüler sessiz kalmayacaktır” dedi.