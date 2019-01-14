Uslu: Partimin emrindeyim

CHP Körfez Belediye Başkan adayı Bozkurt Uslu yazılı bir açıklama yaparak son süreci değerlendirdi. Bir partili olarak üzerine ne düşerse yapacağını belirten Uslu şunları söyledi: ‘’Pazar günü gerçekleşen ve yanımızdaki büyük desteği gördüğümüz toplantı, genel çalışmalarımızın önemli bir parçası oldu. Genel merkezimizin de bize yönlendirmesi bu çerçevedeydi, etkinlik de il başkanımızın bilgisi dahilinde gerçekleşti.

ÜZÜLEREK GÖRMEKTEYİM

Son bir hafta içinde bu çerçevede dört büyük buluşma gerçekleştirdik. Ancak üzülerek görmekteyim ki elde ettiğimiz toplumsal destek başarısı maksatlı şekilde engelleniyor. Basın etiğiyle uyuşmaya aksi yöndeki haberleri kınıyorum. Ben ve arkadaşlarım, partimizin en yetkili idari mercii olan Parti Meclisimizin bana verdiği adaylık görevini eksiksiz şekilde yerine getirmek amacıyla çalışıyorum.

NE GÖREV VERİRSE

Bir partili olarak bana düşen en büyük sorumluluk budur. Parti Meclisimiz bundan sonra bana ne tür bir görev verirse, bugüne dek olduğu gibi eksiksiz şekilde ve tüm gücümle yerine getireceğim.