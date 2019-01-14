Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Dün 17:00 TSİ- Gündem G: Dün 18:16 TSİ

Selahattin Altınkaya’nın acı kaybı

Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi Meclis Üyesi, Köseköy eski Belediye Başkanı Selahattin Altınkaya’nın annesi vefat etti.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

CHP’nin Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi Meclis Üyesi, eski Köseköy Belediye Başkanı Selahattin Altınkaya’nın annesi Ayşe Altınkaya vefat etti. 3 gündür Seka Devlet Hastanesi'nde tedavi altında olan Ayşe Altınkaya yaşlılığa bağlı sebeplerle yaşamını yitirdi. 86 yaşında vefat eden Ayşe Altınkaya’nın cenazesi yarın (15 Ocak Salı) öğle namazına müteakip Köseköy Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Köseköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Dün 17:00 TSİ - Gündem 251 Okunma

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Nbalkaya - Allah'tan gani gani rahmet dilerim.Ayşe teyzemizin mekanı cennet etsin.Altınkaya ailesinin başı sağolsun.

Yanıtla . 0Beğen 14 Ocak 17:14

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
Bedia Akartürk, hastaneye kaldırıldı mask
Bedia Akartürk, hastaneye kaldırıldı
Kadın adayların savaşı erken başladı! mask
Kadın adayların savaşı erken başladı!
Selahattin Altınkaya’nın acı kaybı mask
Selahattin Altınkaya’nın acı kaybı
Şahin Talus, helallik istedi mask
Şahin Talus, helallik istedi
Kocaeli'ye doğal gaz naklinde kullanılan boru patladı mask
Kocaeli'ye doğal gaz naklinde kullanılan boru patladı
Doğan, 10 yılını anlatacak mask
Doğan, 10 yılını anlatacak
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
İşte AKP'nin adayları! mask
İşte AKP'nin adayları!
AKP Kartepe'de Kocaman'a tepki mask
AKP Kartepe'de Kocaman'a tepki
AKP'nin başkan adaylarını tanıyalım mask
AKP'nin başkan adaylarını tanıyalım
TÜPRAŞ üretime 90 gün ara verecek mask
TÜPRAŞ üretime 90 gün ara verecek
AKP'nin aday adayı Sibel Gönül'ü eleştirdi mask
AKP'nin aday adayı Sibel Gönül'ü eleştirdi
Güray Oruç'tan Sibel Gönül'e çok sert eleştiri! mask
Güray Oruç'tan Sibel Gönül'e çok sert eleştiri!

GALERİ

Nagihan Uludoğan öğrencileri 16 Ocak Basın Onur Gününü kutladı mask
Nagihan Uludoğan öğrencileri 16 Ocak Basın Onur Gününü kutladı
Zeybek, Bilecik adaylarını tanıttı mask
Zeybek, Bilecik adaylarını tanıttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan komşuda mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan komşuda
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen 13 yaşındaki çocuk göz yaşlarına boğuldu mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen 13 yaşındaki çocuk göz yaşlarına boğuldu
Erdoğan'dan Kocaeli'de adaylara talimat "Adresleri bulun" mask
Erdoğan'dan Kocaeli'de adaylara talimat "Adresleri bulun"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'nin belediye başkan adaylarını açıkladı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'nin belediye başkan adaylarını açıkladı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL