CHP’nin Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi Meclis Üyesi, eski Köseköy Belediye Başkanı Selahattin Altınkaya’nın annesi Ayşe Altınkaya vefat etti. 3 gündür Seka Devlet Hastanesi'nde tedavi altında olan Ayşe Altınkaya yaşlılığa bağlı sebeplerle yaşamını yitirdi. 86 yaşında vefat eden Ayşe Altınkaya’nın cenazesi yarın (15 Ocak Salı) öğle namazına müteakip Köseköy Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Köseköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Dün 17:00 TSİ- Gündem Güncelleme: Dün 18:16 TSİ
Selahattin Altınkaya’nın acı kaybı
Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi Meclis Üyesi, Köseköy eski Belediye Başkanı Selahattin Altınkaya’nın annesi vefat etti.
Haber albümü için resme tıklayın
Dün 17:00 TSİ - Gündem 251 Okunma
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
Nbalkaya - Allah'tan gani gani rahmet dilerim.Ayşe teyzemizin mekanı cennet etsin.Altınkaya ailesinin başı sağolsun.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.