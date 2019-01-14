Selahattin Altınkaya’nın acı kaybı

CHP’nin Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi Meclis Üyesi, eski Köseköy Belediye Başkanı Selahattin Altınkaya’nın annesi Ayşe Altınkaya vefat etti. 3 gündür Seka Devlet Hastanesi'nde tedavi altında olan Ayşe Altınkaya yaşlılığa bağlı sebeplerle yaşamını yitirdi. 86 yaşında vefat eden Ayşe Altınkaya’nın cenazesi yarın (15 Ocak Salı) öğle namazına müteakip Köseköy Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Köseköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.