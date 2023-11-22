İzmit'te 2+1 64 m² daire icradan satılık

T.C.KOCAELİ İCRA DAİRESİ

2023/13812 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/13812 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İzmit Ş.Gündoğdu Mah. 224 Ada 6 Parsel 2. Kat 6 nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmaz satışa çıkartılmıştır. Şehir Merkezi ile Bekirdere Tavşantepe, Yeşilova Mahalleleri bağlantı yolu olan Turan Güneş Ceddesi ile sağlanmaktadır. Bölgeyi boydan kaplayan Turan Güneş Caddesi araç ve yaya trafiği yönünden yoğun olması, bölgenin eski caddesi omaları nedeni ile ticari hareketi yüksektir. Cadde boyunca ticarethaneler bulunmaktadır. Konu taşınmaz Bu cadde üzerinde Yeni inşa edilmiş olan Kocaeli Şehir Hastanesi ile Kocaeli Şehirler Arası Otogar arasında, şehir merkezine 3 km mesafededir. Yakın çevresinde İşyerleri, eğitim kurumları, dini tesis alanları, park alanları, resmi kurumlar, otogar ve hastane bulunmaktadır. Belediye alt yapı hizmetlerinden istifade etmektedir.İzmit Belediyesi İmar Müdürlüğünden alınan şifahi bilgiye göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Bitişik Nizam 3 kat T3 Ticaret Alanı" kalmaktadır. Bina 30.06.1998 tarih, 1/18 sayı ile ruhsat ve iskanı birlikte almıştır. Bağımsız bölümün yer aldığı bina betonarme karkas tarzda zemin+ 5 normal kat olmak üzer toplam 6 kattan oluşmuştur. Zemin katta 2 işyeri, normal katların her birinde ikişer mesken olmak üzere toplam 12 bağımsız bölümlüdür. Dış cephesi sıva üzeri akrilik boyalı, giriş kapısı ve merdiven kurkulukları demir doğrama, iç mekan sahanlık ve merdiven basamakları mozaik katkılı beton kaplama, duvarlar plastik boyalıdır. Bina yaşına uygun eskimede, tadilat gerektirir durumdadır.İzmit Belediyesi İmar Müdürlüğünden temin edilen mimari projesine göre bağımsız bölüm 2 normal katta giriş kapısına göre sağ tarafta yer almaktadır. Mimari projesine göre Net: 64 m², brüt: 73 m² kullanım alanlıdır. Antre, koridor, salon, 2 oda, mutfak, banyo, WC ve 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Giriş kapısı çelik, pencereler PVC doğrama, doğalgaz kombilidir. Kiracı ikamet etmektedir. Bağımsız bölüm basit yapılı, yaşına uygun inşaat kalitesindedir.

Adresi : Tavşantepe Mah. Turan Güneş Cad. No.529/6İzmit/ KOCAELİ

Yüzölçümü : 151 m2 Arsa Payı : 15/200

İmar Durumu: Yukarıda belirtilmiştir. Kıymeti : 1.197.037,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Bila tarihli yönetim planı, Haciz/İpotek şerhleri mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2024 - 14:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2024 - 14:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/02/2024 - 14:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/02/2024 - 14:15

10/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.