Tokatlılar, Öykü'ye umut oldu

Lösemi hastası olan Öykü Arin için başlatılan kampanyaya duyarsız kalmayan Kocaeli Tokatlılar Derneği, Öykü için kök hücre bağışı yaptı.

‘GURUR DUYUYORUM’

Kocaeli Tokatlılar Derneği Başkanı Turan Şahin ve dernek üyeleri 2,5 yaşında olan ve lösemi tedavisi gören Öykü Arin için umut oldu. Dernek üyeleri Kızılay Kan Merkezi’ne giderek kök hücre bağışı yaptı. Bağışın ardından kısa bir açıklama yapan Başkan Şahin, “Biz bugün Öykü için Öykü'ler için umut olabildiysek ne mutlu bize. Toplum olarak nedense böyle davranışlardan biraz geri çekiliyoruz galiba. Ama bugün İzmit Kan Alma Biriminde ilk adımın atılması gerisini de getirdi. Ben toplum her alanında, anında olmaktan gurur duyuyorum. En güzeli de böyle zamanlarda bir arada olmak” şeklinde konuştu. Ekin EKEN