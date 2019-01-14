SP İl Gençlik Kolları Başkanı Küçük: İstihdamın önündeki en büyük engel iktidarın israfıdır

Tanışma programına SP İl Gençlik Kolları Başkan Vekili Muhammet Küçük ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kerem Tekoğul katıldı. Gençlerle tanışılıp gençliğin sorunlarının tartışıldığı programda İl Gençlik Kolları Başkan vekili Muhammet Küçük gençlere hitaben konuşmasını gerçekleştirdi. SP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkan Vekili Muhammet Küçük, yaptığı konuşmada gençlerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti.

‘ÜNİVERSİTELER İŞSİZLİĞİ ERTELEME KURUMU’

Atanamayan öğretmenlerden üniversiteli gençlerin istihdam sorununa kadar birçok alana değinen İl Gençlik Kolları Başkan Vekili Muhammet Küçük, “Biz, gençler olarak geleceğe yönelik belirli planlamalar yapmak ve hayatımızı dizayn etmek istiyoruz. Ancak mevcut anlayış gençlerin geleceğe yönelik bir ideale sahip olmasına izin vermiyor. Şu anda gençler arasında var olan ve her geçen gün yayılan işsizlik, gençlerin girişimciliğinden tutun da evliliğine kadar birçok idealine mani oluyor. Üniversite sınavını kazanarak türlü emeklerle okuyan kardeşlerimizin emeği heba ediliyor. Mezun gençlerimizin bir çoğu da kendi okuduğu alanda istihdam edilmeyip, başka alanlarda çok düşük ücretlerle çalışmak zorunda bırakılıyor. Fakülteler mevcut şekliyle bir eğitim-öğretim kurumundan ziyade işsizliği erteleme kurumu gibi gözüküyor” ifadelerini kullandı.

‘ATANAMAYANLARIN SAYISI GÖREV YAPANLARI GEÇTİ’

Üniversite mezunu olup işsiz kalanlarda çoğunluğa sahip meslek grubu olarak öğretmenlerin olduğunu vurgulayan Küçük şunları söyledi:

”Maalesef atanamayan öğretmen sayısı, görev yapan öğretmen sayısını geçti. İstihdam edilemeyen öğretmen kardeşimiz ömrünün baharında canına kıydı. Eğer sistemdeki çarpıklık giderilmezse bu vakaların artması kaçınılmaz bir durum. Yetkililere seslenmek istiyorum. Allah rızası için gençlerin önünü tıkayan ve ideallerine mani olan politika anlayışınızdan vazgeçin. Onlarca problemimize odaklanarak çözüm üretmek varken fuzuli gündemlerle meşgul olmayın. Herkesin malumu, gençlerin gelecek endişesinin ve istihdam edilememesinin temelinde yatan sebep, iktidarın kaynakları israf ederek yerinde kullanamamasıdır. Bu durum tedavisi çok zor hasarlara zemin hazırlamıştır.”

‘GELECEK GENÇLERE UMUT VADETMİYOR’

Konuşmasına devam eden Küçük, “Ülkemizde ihtiyacın olmadığı alan ve sektörlerde binlerce mezun verilmesi gençlerde gereksiz beklentilere sebebiyet veriyor. Beklentileri gerçekleşmeyen gençler büyük bir hayal kırıklığı ile karşı karşıya kalıyor. Ne yazık ki kısa vadede çözümü çok zor olan onlarca problem biz gençlerin belini bükmekle kalmayıp, geleceğe yönelik ideallerimizden de vazgeçmemize sebep oluyor” dedi.

‘GÜNEŞ YENİDEN DOĞACAK’

“İş bulamadığı için evlenemeyen Ali kardeşime, gelecekten ümidini kesmiş Ayşe kardeşime, istihdam edilmeyeceğini bildiği halde üniversitede türlü emeklerle vakit geçiren Veli kardeşime diyeceklerimiz var” diyen Saadet Partisi Kocaeli Gençlik Kolları yöneticileri toplantıyı şu sözlerle noktaladı:

“Biz gençlerin bu dönemde gelecek endişesi zirveye ulaştı. Bu endişe bizim elimizi kolumuzu bağlayarak gençliğin verdiği dinamik ruhu örseledi. Artık geleceğe umutla bakamıyor ve bir gelecek tasavvuruna sahip olamıyoruz. Hayata sanki 90 yaşını aşmış bir idrak nazariyesiyle bakıyoruz. Lakin şu unutulmamalıdır ki, her zorluktan sonra mutlaka bir kolaylık vardır. İnşallah o kolaylık çok yakında zuhur edecek ve güneş yeniden doğacaktır. Önümüzdeki yerel seçimlerin de bu ferahlamanın başlangıcı olacağını düşünüyor ve gençler olarak bu sürece hep beraber el atmamız gerektiği kanaatini taşıyorum.” Ekin EKEN