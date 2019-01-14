Benzin ve motorin fiyatlarına bu geceden itibaren zam yapılacak. Benzinin litre fiyatı 16 kuruş, motorine ise 20 kuruş artacak.
Dün 17:32 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Dün 18:16 TSİ
Benzin ve motorine bu gece zam geliyor
Benzin ve motorin fiyatlarına bu geceden itibaren zam yapılacak. Benzinin litre fiyatı 16 kuruş, motorine ise 20 kuruş artacak.
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Dün 17:32 TSİ - Ekonomi 454 Okunma
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz