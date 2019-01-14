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Dün 17:32 TSİ- Ekonomi G: Dün 18:16 TSİ

Benzin ve motorine bu gece zam geliyor

Benzin ve motorin fiyatlarına bu geceden itibaren zam yapılacak. Benzinin litre fiyatı 16 kuruş, motorine ise 20 kuruş artacak.

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Benzin ve motorin fiyatlarına bu geceden itibaren zam yapılacak. Benzinin litre fiyatı 16 kuruş, motorine ise 20 kuruş artacak.

Dün 17:32 TSİ - Ekonomi 454 Okunma

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