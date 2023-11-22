SEDAŞ’tan 664 çalışanına kıdem ödülü

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.’de (SEDAŞ) 10, 25 ve 30’uncu yıllarını dolduran çalışanlar için gelenekselleşen kıdem ödülleri etkinliği düzenlendi. Sakarya’dan 197, Kocaeli’nden 190, Bolu’dan 111, Düzce’den 99 ve Gebze’den 67 olmak üzere toplamda 664 SEDAŞ çalışanına ödülleri verilerek emekleri dolayısıyla teşekkür edildi.

SEDAŞ yöneticilerinin Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze Bölge Müdürlüklerini ziyaret ederek katıldığı etkinlikte ödül alan çalışanlara plaketleri verildi.

Etkinlikte ödül alan çalışanları tebrik eden SEDAŞ yöneticileri, “Uzun yıllar şirketimize emek veren 664 çalışma arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Yıllanan ama güçlü enerjisi ve dayanışmacı ruhu sayesinde hep dinamik ve genç kalan ekibimizle daima hedeflerimize ulaştık. Daha nice yılları aynı heyecan ve enerji ile tamamlayacağımıza inanıyoruz. Ödül alan arkadaşlarımızı kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz” şeklinde konuştular.

Beş bölgede eş zamanlı gerçekleşen kıdem ödülleri töreni sektör için özel olan Enerji Çalışanları Haftasında gerçekleşti, daha sonra aile fotoğrafı çekimi ile son buldu.