31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için geri sayım devam ediyor. AKP’nin belediye başkan adaylarını açıklamasıyla birlikte, siyasette tansiyon yükselmeye başladı. 2 gün önce AKP’nin İzmit Belediye Başkan adayı Sibel Gönül, CHP’nin İzmit Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet’i milletvekili iken belediye başkan adayı olmasını eleştirmesi, kadınlar arasında kılıçlar erken çekildi yorumlarına neden oldu. İzmit’te kadınlar arasında polemik devam ededursun, Gölcük Muş Dağarası Köyü Derneği’nin kongresi sonrasında yapılan etkinlikte özlenen tablo oluştu. AKP’nin Gölcük adayı Ali Yıldırım Sezer, CHP’nin adayı İsmet İşeri ve MHP’nin ilçe başkanı Bilal Çakır, piste çıkarak birlikte hayal çekti. AKP’linin, CHP’linin ve MHP’linin aynı halayda buluşması, Gölcük’te siyasetin seviyeli geçeceğini gösterdi. Mesut AKBULUT
Dün 18:09 TSİ- Siyaset Güncelleme: Dün 18:15 TSİ
İşte siyasette özlenen tablo!
AKP’nin Gölcük adayı Ali Yıldırım Sezer, CHP’nin adayı İsmet İşeri ve MHP’nin ilçe başkanı Bilal Çakır birlikte halay çekerek, siyasette görmek istediğimiz bir tablo oluşturdu.
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Dün 18:09 TSİ - Siyaset 678 Okunma
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz