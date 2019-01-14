İşte siyasette özlenen tablo!

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için geri sayım devam ediyor. AKP’nin belediye başkan adaylarını açıklamasıyla birlikte, siyasette tansiyon yükselmeye başladı. 2 gün önce AKP’nin İzmit Belediye Başkan adayı Sibel Gönül, CHP’nin İzmit Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet’i milletvekili iken belediye başkan adayı olmasını eleştirmesi, kadınlar arasında kılıçlar erken çekildi yorumlarına neden oldu. İzmit’te kadınlar arasında polemik devam ededursun, Gölcük Muş Dağarası Köyü Derneği’nin kongresi sonrasında yapılan etkinlikte özlenen tablo oluştu. AKP’nin Gölcük adayı Ali Yıldırım Sezer, CHP’nin adayı İsmet İşeri ve MHP’nin ilçe başkanı Bilal Çakır, piste çıkarak birlikte hayal çekti. AKP’linin, CHP’linin ve MHP’linin aynı halayda buluşması, Gölcük’te siyasetin seviyeli geçeceğini gösterdi. Mesut AKBULUT