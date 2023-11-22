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HALİL FALYALI İLE BAKAN YARDIMCISI İŞ ORTAĞI ÇIKTI

Adı uyuşturucu, yasa dışı bahis, kara para aklama olaylarına karışan ve geçen yıl KKTC'de öldürülen kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'nın, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekrem Serim ile olan iş ortaklığı, TBMM'deki Dışişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinde tartışıldı.

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HALİL FALYALI İLE BAKAN YARDIMCISI İŞ ORTAĞI ÇIKTI mask
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Veli Toprak'ın haberine göre, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, bu ilişkiye dair tatmin edici bir açıklamanın gelmediğini belirterek, "Yargıda takibini yapacağız' dendi ama sonuç ne oldu?" diye sordu. 100 milyar liralık yasa dışı bahis pazarını yönettiği belirtilen Halil Falyalı, 8 Şubat 2022'de Girne'de öldürülmüştü. Cinayet sonrası ortaya çıkan bir belgeye göre KKTC'de 22 Aralık 2020'de Northern Associates Trading Limited adlı bir şirket kuruldu. Şirketin üç ortağı arasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Maksut Serim'in Dışişleri Bakan Yardımcısı olan oğlu Yasin Ekrem Serim ile kardeşi Halil Ibrahim Serim ve Halil Falyalı yer aldı. Serim'in babası Maksut Serim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın örtülü ödeneği emanet ettiği isimdi. Girne Amerikan Üniversitesi mezunu Ekrem Serim, 2014'te AKP eski Trabzon Milletvekili Safiye Seymenoğlu'nun kızı ile evlendi ve nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı.

EKREM SERİM

HALİL FALYALI

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22 Kas 2023 - 14:38 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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