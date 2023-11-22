GÖLCÜK YENİ DEVLET HASTANESİ NE ZAMAN AÇILACAK?

HASTANEDE NELER OLACAK?

Gölcük Yeni Devlet Hastanesi tamamlandığında; 28’i erişkin, 7’si yeni doğan olmak üzere; toplam 32 yoğun bakım yatağı, 26 yataklı diyaliz ünitesi, 7 genel, 1 lokal ve 1 sezaryen olmak üzere; toplam 9 ameliyathane, 71 poliklinik odası, 4 adet tek kişilik (SDL) konforlu doğum odası ve hiperbarik ünitesi gibi özellikli alanlar ile hastalara hizmet verecek. Hastanede ayrıca; 225’i kapalı 275’i açık olmak üzere toplam 500 araçlık otopark bulunacak.

GÖLCÜK’TE DEVAM EDEN SAĞLIK YATIRIMLARI

Gölcük’te yeni devlet hastanesinin yanı sıra birçok sağlık yatırımı daha hayata geçiriliyor. Bu kapsamda yapımı devam eden Düzağaç Aile Sağlığı Merkezi’nin kaba inşaatı büyük ölçüde tamamlandı. 9 hekimin çalışacağı, 674 m2 alanlı sağlık merkezinin yakın zamanda hizmete girmesi planlanıyor. Temeli atılan; 9 hekimin çalışacağı, 724 m2 alanlı Yüzbaşılar Aile Sağlığı Merkezi’nin inşa çalışmaları ise hızla devam ediyor.

TAMAMLANAN SAĞLIK YATIRIMLARI

Gölcük’te Donanma Caddesi’ndeki eski Dispanser ve Verem Savaş Dispanseri’nin bulunduğu yerde inşa edilen; Gölcük İlçe Sağlık Müdürlüğü, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Semt Polikliniği ve Gölcük 3 nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun bulunduğu Yeni Mahalle Sağlık Kompleksi, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Ek Binası, (Necati Çelik Hastanesi sağlık hizmeti vermeye devam edecek: Diş Hastanesi ve Semt Polikliniği olması planlanıyor), Gölcük Yunus Emre Aile Sağlığı Merkezi ve Yüzbaşılar Köprülü Kavşağı yanında tamamlanan Gölcük 2 No.lu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.