BAŞKAN DOKUZLAR’DAN ANLAMLI ZİYARET

AKP İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun son devresinde yetişen âlimlerin den ve İzmit Gazi Süleyman Paşa medresesi müderrislerinden, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhânevî hazretlerinin İzmit’e görevlendirdiği halifesi Hacı Ahmed Hilmi Efendi'nin Torunu olan ve ilimizin duayen Avukatlarından Nuran Kortel'i evinde ziyaret etti.11 yıl önce avukatlık mesleğinden emekli olan 86 yaşındaki Kortel’i evinde ziyaret eden Dokuzlar: ”Kentimizin unutulmaz çınarları arasında yer alan Nuran Kortel ablamız bizim bir değerimizdir ”dedi

“HAYIR DUALARINI ALMAK BİZLERE GÜÇ VERİYOR”

60 sene boyunca dolu dolu avukatlık mesleğini icra eden ve emekli olan Avukat Nuran Kortel’i ziyaret eden AKP İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar : ” Ziyaret programlarımız kapsamında aksatmamaya çalıştığımız manevi huzur bulduğumuz kentimizin unutulmaz çınarlarının hayır dualarını almak bizlere güç veriyor. Kentin hafızası olan ablamızdan nasihatler almak, yolumuza ışık tuttu. Nuran ablamız mesleğine ömrünü adamış ve kendisinden sonra mesleğe başlayan birçok avukat arkadaşımıza rol model olmuştur. Bizlerde kendisini ziyaret ederek elini öptük hayır duasını aldık. Rabbim kendisine sağlık sıhhat ve afiyet versin.”dedi