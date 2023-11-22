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İYİ Parti Körfez’de istifalar yaşanıyor

İYİ Parti’de Genel Başkan Meral Akşener’in bugünkü grup toplantısında Körfez Belediye Başkan adayı için Azmi Cihat Hatipoğlu’nun elini kaldırması parti içinde çalkantıya sebep oldu. Başta partinin kurucuları olmak üzere çok sayıda ismin İYİ Parti’den istifa ettikleri öğrenilirken, 100 kişiye yakın olduğu belirtilen sayının artabileceği de edinilen bilgiler arasında.

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22 Kas 2023 - 15:12 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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Yorumlar

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Kefkenli Arslan - Nasıl ki devlette bir sürü görüşe sahip partiler var parti içlerinde de farklı görüşe sahip üyeler var yani yapıcak bişeyleri yok ideolojilerinize sahip çıkın ki bir yerel yönetimde yeriniz olsun yoksa izler durursunuz

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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