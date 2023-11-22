İzmit Belediyesi, öğretmenler için doğa yürüyüşü düzenleyecek

İzmit Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle öğretmenler için bir dizi program gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda Spor İşleri Müdürlüğü ekipleri, öğretmenleri doğa ile buluşturacak.

KARAABDÜLBAKİ KÖYÜ’NDE

Öğretmenler için düzenlenecek olan doğa yürüyüşü ve piknik etkinliği 26 Kasım Pazar günü Karaabdülbaki Köyü’nde gerçekleşecek. Öğretmenler için belediye önünden sat 10.00’da araç kaldırılacak. Katılımcılar, 4 kilometre yürüyüşün ardından keyifli bir gün geçirecekler. Etkinliğe katılmak isteyenler 0262 318 00 00 (21 67) numaralı telefondan bilgi alabilirler.