İzmit Belediyesi, öğretmenler için doğa yürüyüşü düzenleyecek

İzmit Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle öğretmenler için bir dizi program gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda Spor İşleri Müdürlüğü ekipleri, öğretmenleri doğa ile buluşturacak.
KARAABDÜLBAKİ KÖYÜ’NDE
Öğretmenler için düzenlenecek olan doğa yürüyüşü ve piknik etkinliği 26 Kasım Pazar günü Karaabdülbaki Köyü’nde gerçekleşecek. Öğretmenler için belediye önünden sat 10.00’da araç kaldırılacak. Katılımcılar, 4 kilometre yürüyüşün ardından keyifli bir gün geçirecekler. Etkinliğe katılmak isteyenler 0262 318 00 00 (21 67) numaralı telefondan bilgi alabilirler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.