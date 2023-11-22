Karaman, Alp, Turhan… Efsaneler bu panelde buluştu

ÖĞRENCİLERE TAVSİYEDE BULUNDULAR
Kocaeligücü Sportif Koordinatörü Onur Kından tarafından her yıl düzenlenen, “ Amatör Ruhunu Kaybetmeyen Profesyoneller” adlı panel, bu sene Yöner Okulları Körfez Kampüsü’nde gerçekleşti. Panele, Kocaelispor’un esfane teknik direktörlerinden Hikamet Karaman, eski kaleci ve TRT Spor yorumcusu Alp Pehlivan ve Kocaelispor’un efsane futbolcularından Evren Turhan katılım gösterdi. Panelin düzenlendiği salonda, Kocaeli yerel basının önde gelen isimleri de yer aldı. Kocaeli Gazetesi Spor Müdürü Hakan Yağcıoğlu da, öğrencileri tecrübeleri ile bilgilendirdi. Hikmet Karaman, Alp Pehlivan ve Evren Turhan, spor hayatlarındaki tecrübelerini, katılım gösteren öğrencilere aktardı. Öğrenciler sorularıyla, tecrübeli spor adamlarından, spora dair bilgiler öğrendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.