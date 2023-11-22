Karaman, Alp, Turhan… Efsaneler bu panelde buluştu

ÖĞRENCİLERE TAVSİYEDE BULUNDULAR

Kocaeligücü Sportif Koordinatörü Onur Kından tarafından her yıl düzenlenen, “ Amatör Ruhunu Kaybetmeyen Profesyoneller” adlı panel, bu sene Yöner Okulları Körfez Kampüsü’nde gerçekleşti. Panele, Kocaelispor’un esfane teknik direktörlerinden Hikamet Karaman, eski kaleci ve TRT Spor yorumcusu Alp Pehlivan ve Kocaelispor’un efsane futbolcularından Evren Turhan katılım gösterdi. Panelin düzenlendiği salonda, Kocaeli yerel basının önde gelen isimleri de yer aldı. Kocaeli Gazetesi Spor Müdürü Hakan Yağcıoğlu da, öğrencileri tecrübeleri ile bilgilendirdi. Hikmet Karaman, Alp Pehlivan ve Evren Turhan, spor hayatlarındaki tecrübelerini, katılım gösteren öğrencilere aktardı. Öğrenciler sorularıyla, tecrübeli spor adamlarından, spora dair bilgiler öğrendi.