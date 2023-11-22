AKP Karamürsel’de Orhan Kıvanç başvurusunu yaptı

ORHAN KIVANÇ KİMDİR?

28.06.1980 Tarihinde Karamürsel’in Senaiye Mahallesi’nde dünyaya gelmiştir. Evli ve üç çocuk babasıdır. İlk, Orta ve Lise eğitimini Karamürsel de tamamladı.

En büyük dedesi Arif Kıvanç ve oğlu Osman Kıvanç Karamürsel’e büyük hizmetleri olan ileri gelenlerindendi. Yaptıkları hizmetlerden dolayı Karamürsel Belediyesi Meclisi kararı ile kayacık mahallesi İznik yolundaki bir sokağa Osman Kıvanç sokağı adı verilmiştir.

Atalarım gibi doğduğum ilçeye hizmet etmek için hazırım. Emekli bir işçi babanın oğluyum. 1999 Depreminden sonra Vatani görevimi 2000-2002 yılları arasında Sivas Temeltepe Askeri Ceza ve Tutukevi Müdürlüğünde tamamladım.

2003 yılında kurucu gençlik kolları başkanından görevi devir alarak bir dönem Karamürsel ilçe gençlik kolları başkanlığında bulundum. Görevi devir ettikten sonra il gençlik kolları yönetim kurulu üyeliğinde bulundum.

Çalışma hayatıma 2004 yılında Türkiye Elektrik Kurumu (TEDAŞ) Kocaeli İşletmesi Gölcük şubesinde elektrik teknisyeni olarak göreve başladım. 2009 yılında kurumun Özelleşmesi ile beraber Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş (SEDAŞ) de Müşteri Hizmetleri Merkezi Sorumlusu olarak 4 yıl görev yaptım. 20013 yılında Özelleştirme kapsamında TCDD Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları bünyesinde göreve başladım. TCDD çalıştığım süre içerisinde Derince Yol Mekanik Atölye Müdürlüğü bünyesinde TÜRK İŞ’in Demir Yol İş sendikası iş yeri delegeliği görevinde bulundum. Ardından 2015 ve 2023 yılları arasında Demir Yol İş Adapazarı Şubesinde 2 dönem Disiplin Kurulu üyeliği görevini yerine getirdim. 14.11.2023 tarihinde TCDD Derince Yol Mekanik Atölye Müdürlüğünden Elektrik Teknikeri olarak emekli oldum.

Çalışma hayatı boyunca eğitimime devam ederek 2011 yılında Sakarya Üniversitesi Makine Otomasyon Elektrik Elektronik (MEKATRONİK) Ön Lisans bölümünü bitirdim. Ardından 2020 yılında Lisans tamamlamamı Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdim.