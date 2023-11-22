AKP Karamürsel’de Çetinkaya aday adayı

Çetinkaya, “ Aday adaylığı için başvurumuzu yaptık. Partimizin vereceği her karara saygılıyız, partimiz için her zaman mücadeleye devam edeceğiz” dedi.
MESUT ÇETİNKAYA KİMDİR?
21.04.1980 tarihinde Karamürsel de doğdum orta ve Lise Tahsilimi Karamürsel İmam Hatip Lisesinde, Lisans Öğrenimimi Dumlupınar Üniversitesi İşletme Bölümünde Tamamladım Askerliği Erzincan 59, topçu tugayı çavuş talimgah taburunda kısa dönem olarak tamamladı.
2004-2009 yılları arasında Ak Parti Karamürsel İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı 2009 2014 yılları arasında AK Parti Karamürsel ilçe Teşkilatında çeşitli birimlerde Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu
2014-2019 yılları arasında Karamürsel Belediyesi Basın Yayın Hakları İşler ve Kültür Müdürü olarak görev yaptım 2019 yerel seçimlerinde Karamürsel ilçe Belediye ve Büyükşehir Meclis üyesi seçildi
2019'dan bu güne Karamürsel Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir
Evli
Karamürsel İlçe Gençlik kolları Başkanı: 1/11/2004 - 31/12/2008
Karamürsel İlçe Başkan Yardımcısı: 31/12/2008 - 31/12/2013
İlçe Belediye Meclis Üyeliği (2019 Yerel Seçim)
Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.