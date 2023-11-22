22 Kas 2023 - 16:31- Gündem G:

Kocaeli Büyükşehir’den VAKIFLARA KIYAK!

Sayıştay'ın 2022 Yılı Denetim Raporları'nda AKP'li belediyelerin mevzuata aykırı şekilde gerçekleştirilen uygulamaları tespit edildi. Raporlarda kamu kaynakları ile şirketlere ayrıcalıktan vakıf ve derneklere yapılan kıyaklara kadar birçok usulsüzlük tespit edildi.
Kocaeli Büyükşehir’den VAKIFLARA KIYAK! mask

Birgün gazetesinden Nurcan Gökdemir,Hüseyin Şimşek, Mustafa Bildircin’in Sayıştay raporuyla ilgili haberi şöyle; 2022 Yılı Sayıştay Denetim Raporları, AKP'li belediyelerde yaşanan usulsüzlükleri ortaya çıkardı. Sayıştay raporlarında, AKP'li belediyelerin mevzuata aykırı şekilde gerçekleştirilen uygulamaları tespit edildi. Öte yandan Sayıştay’ın 2022 yılı denetimlerinde, deprem illerinin kapsam dışı bırakıldığı da açığa çıktı. 11 deprem kenti hakkındaki Sayıştay tespitleri, bu yıl herhangi bir rapor kaleme alınmadığı için öğrenilemedi.

BÜYÜKŞEHİR’DEN KIYAK

Türkiye’nin en borçlu belediyesi olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yönetimine yönelik Sayıştay Denetim Raporu, belediyenin içinde bulunduğu borç batağına ayna tuttu. AKP yönetimindeki belediyenin mülkiyetindeki taşınmazları vakıf ve derneklere tahsis ettiği, elektrik dağıtım şirketlerine ayrıcalık sağladığı ortaya çıktı.
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22 Kas 2023 - 16:31 - Gündem

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