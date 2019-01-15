Sibel Gönül’ün tanıtımında basını unuttular

AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Azize Sibel Gönül, adaylığın açıklanmasının ardından ilk kez İzmit İlçe Teşkilatını ziyaret etti. İlçe teşkilatı, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın da katıldığı programda Azize Sibel Gönül’ü meşalelerle birlikte çoşkuyla karşıladı. Ancak İlçe teşkilatı tarafından düzenlenen program, basın mensuplarına haber dahi verilmedi. Gece gündüz sahada AKP’yi takip eden basın mensuplarının bu programdan habersiz olması İlçe teşkilatının büyük eksikliği olarak algılandı.
MUHABİRLER TEPKİ GÖSTERDİ
Bu olay, 31 Mart yerel seçimlerindeki gelişmelerin her anını takip eden AKP muhabirleri tarafından tepki ile karşılandı. Muhabirler, böylesi önemli bir programın sadece belirli basın mensuplarına haber verilmesi üzerine, AKP İzmit İlçe Teşkilatı tarafından kurulan, “AK Parti İzmit Basın” adlı Whatsapp grubundan ayrılarak tepki gösterdi. Her kurumun temsilcisinin Whatsapp grubundan ayrılması ile ilgili olarak AKP grubu tarafından henüz resmî bir açıklama yapılmadı. Selin BECER
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Yorumlar
(4 )
Hasan Er - bu daha başlangıç daha neleri unutacak oy atmayı bile unutabilir
Erhan - iyi bir moda danışmanına ihtiyacı var, altın gününde kadınlar daha şık giyiniyor
Izmitli41 - troller topluluğu
Mak Muh - Hiç mi hiç şansı yok
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