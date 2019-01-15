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Sibel Gönül’ün tanıtımında basını unuttular

AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Azize Sibel Gönül, adaylığının açıklanmasının ardından ilk kez İzmit ilçe teşkilatını ziyaret ederek adaylık tanıtımını yaptı. Gönül’ün tanıtım programına basın mensuplarının davet edilmemesi büyük tepki ile karşılandı.

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AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Azize Sibel Gönül, adaylığın açıklanmasının ardından ilk kez İzmit İlçe Teşkilatını ziyaret etti. İlçe teşkilatı, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın da katıldığı programda Azize Sibel Gönül’ü meşalelerle birlikte çoşkuyla karşıladı. Ancak İlçe teşkilatı tarafından düzenlenen program, basın mensuplarına haber dahi verilmedi. Gece gündüz sahada AKP’yi takip eden basın mensuplarının bu  programdan habersiz olması İlçe teşkilatının büyük eksikliği olarak algılandı.

MUHABİRLER TEPKİ GÖSTERDİ

Bu olay, 31 Mart yerel seçimlerindeki gelişmelerin her anını takip eden AKP muhabirleri tarafından tepki ile karşılandı. Muhabirler, böylesi önemli bir programın sadece belirli basın mensuplarına haber verilmesi üzerine,  AKP İzmit İlçe Teşkilatı tarafından kurulan, “AK Parti İzmit Basın” adlı Whatsapp grubundan ayrılarak tepki gösterdi. Her kurumun temsilcisinin Whatsapp grubundan ayrılması ile ilgili olarak AKP grubu tarafından henüz resmî bir açıklama yapılmadı. Selin BECER

Bugün 09:08 TSİ - Siyaset 584 Okunma

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Yorumlar

(4)
04

Hasan Er - bu daha başlangıç daha neleri unutacak oy atmayı bile unutabilir

Yanıtla . 0Beğen 15 Ocak 10:57
03

Erhan - iyi bir moda danışmanına ihtiyacı var, altın gününde kadınlar daha şık giyiniyor

Yanıtla . 0Beğen 15 Ocak 10:50
01

Mak Muh - Hiç mi hiç şansı yok

Yanıtla . 4Beğen 15 Ocak 09:35
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