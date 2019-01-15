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Babasını kaybeden Suca Omurca'ya baş sağlığı ziyareti

CHP İl Başkanı Sarıbay ve yönetiminden baş sağlığı ziyareti

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CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve yönetimi geçtiğimiz hafta babası Bayram Omurca’yı toprağa veren CHP İl Başkan Yardımcısı Suca Omurca’yı evlerinde ziyaret ederek baş sağlığı diledi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve il yönetim kurulu üyeleri geçtiğimiz hafta babası Bayram Omurca’yı kaybeden CHP İl Başkan Yardımcısı Suca Omurca’yı evinde ziyaret etti. Kars Susuz İlçesi Aksu Köyü’nde toprağa verilen Bayram Omurca için CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve il yönetimi, İl Başkan Yardımcısı Suca Omurca ve ailesine taziyelerini ileterek baş sağlığı diledi.

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