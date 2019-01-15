CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve yönetimi geçtiğimiz hafta babası Bayram Omurca’yı toprağa veren CHP İl Başkan Yardımcısı Suca Omurca’yı evlerinde ziyaret ederek baş sağlığı diledi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve il yönetim kurulu üyeleri geçtiğimiz hafta babası Bayram Omurca’yı kaybeden CHP İl Başkan Yardımcısı Suca Omurca’yı evinde ziyaret etti. Kars Susuz İlçesi Aksu Köyü’nde toprağa verilen Bayram Omurca için CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve il yönetimi, İl Başkan Yardımcısı Suca Omurca ve ailesine taziyelerini ileterek baş sağlığı diledi.
Bugün 09:24 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 09:25 TSİ
Babasını kaybeden Suca Omurca'ya baş sağlığı ziyareti
CHP İl Başkanı Sarıbay ve yönetiminden baş sağlığı ziyareti
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 09:24 TSİ - Asayiş 40 Okunma
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz