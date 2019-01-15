HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında 2017 yılında açılan dava sonuçlandı. Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava sonuçlandı ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından onaylanan 2 yıl 6 aylık cezanın infaz edilmesi için Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı TBMM’ye kararı gönderdi. Mecliste cezanın infazı için Gergerlioğlu’nun milletvekilliği düşürülürse Gergerlioğlu 2 yıl 6 ay hapis yatacak.
Bugün 09:33 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 11:25 TSİ
HDP'li Gergerlioğlu'nun vekilliği düşebilir
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında 2017 yılında açılan dava sonuçlandı.
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Bugün 09:33 TSİ - Siyaset 324 Okunma
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz