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HDP'li Gergerlioğlu'nun vekilliği düşebilir

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında 2017 yılında açılan dava sonuçlandı.

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HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında 2017 yılında açılan dava sonuçlandı. Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava sonuçlandı ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından onaylanan 2 yıl 6 aylık cezanın infaz edilmesi için Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı TBMM’ye kararı gönderdi. Mecliste cezanın infazı için Gergerlioğlu’nun milletvekilliği düşürülürse Gergerlioğlu 2 yıl 6 ay hapis yatacak.

Bugün 09:33 TSİ - Siyaset 324 Okunma

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