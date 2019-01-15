HDP'li Gergerlioğlu'nun vekilliği düşebilir

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında 2017 yılında açılan dava sonuçlandı. Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava sonuçlandı ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından onaylanan 2 yıl 6 aylık cezanın infaz edilmesi için Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı TBMM’ye kararı gönderdi. Mecliste cezanın infazı için Gergerlioğlu’nun milletvekilliği düşürülürse Gergerlioğlu 2 yıl 6 ay hapis yatacak.