İYİ Parti'nin Körfez Kurucu İlçe Yöneticisi istifa etti!

MHP’den istifa edip İYİ Partiye katılan Azmi Cihat Hatipoğlu’nun Körfez Belediye Başkan Adayı olarak ilan edilmesi büyük rahatsızlık yarattı. Birçok parti yöneticisi Hatipoğlu’nun adaylığını onaylamazken, partiden istifalar da başladı. Partiden ilk istifa eden ise Körfez Kurucu İlçe Yöneticisi Mustafa Sinanlıoğlu oldu.

"İYİ partiden istifa ediyorum"

İstifa ettiğini duyuran Sinanlıoğlu sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: ‘’Bugün itibari ile kurucu yönetim kurulu üyesi olduğum İYİ partiden istifa ediyorum. 6 yıldır birlikte mücadele ettiğim partili arkadaşlarıma, yol yürüdüğüm dostlarıma ve aileme verdikleri destekten ötürü teşekkür ederim.

"Var olsun Turan eller"

İstifa ederken insanların gönlünü kırmak, devam ettikleri mücadelede töhmet altında bırakmak, benim inançlarıma ve dünya görüşüme zıttır. Son günlerde ortaya çıkan gelişmelerden rahatsız olduğum için bu kararı aldım. 2500 üyeli bir ilçe teşkilatında belediye başkan adayı olacak kimse kalmamış gibi ithal adayla gidilmesine karşı olduğum için, bugüne kadar büyük bir inançla verdiğimiz mücadeleye ve her türlü iftiraya maruz kalan arkadaşlarımıza haksızlık olduğunu düşündüğüm için bu kararı aldım. Bundan sonra vatanım, devletim, ferdi olduğum Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti menfaati, doğrultusunda çalışacağım. Var olsun Turan eller”