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Meteorolojiden 2 ilçemiz için kar uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Kocaeli'nin Başiskele ve Kartepe ilçeleri, Ankara'nın kuzey ilçeleri, Eskişehir ve Balıkesir çevreleriyle yurdun çeşitli illerine yönelik kar ve fırtına uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün başlayarak çarşamba sabah saatlerine kadar Konya-Antalya yolunun Alacabel Geçidi başta olmak üzere, Toroslar bölümünün yükseklerinde aralıklarla yoğun kar yağışı olacak. Bölgede, 15 Ocak Salı günü sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına da bekleniyor. Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Düzce, Kastamonu, Karabük, Zonguldak ve Bartın), Marmara'nın doğusu (Bilecik, Balıkesir, Sakarya ve Bursa) ile Afyon, Kütahya, Eskişehir, Çankırı ve Ankara'nın kuzey ilçelerinde 15 Ocak Salı günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli, Batı Karadeniz'in yükseklerinde yer yer yoğun kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.

KARTEPE VE BAŞİSKELE'YE DİKKAT

15 Ocak Salı günü öğle saatlerinden itibaren Sakarya ve Kocaeli'nin (Kartepe ve Başiskele) yüksek kesimlerinde yer yer yoğun (20 santimetre üzeri) kar yağışı bekleniyor. Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksama, kuvvetli rüzgar, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

DENİZCİLERE UYARI!

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise Doğu Karadeniz'de 16 Ocak Çarşamba günü 01.00 ile 13.00 saatleri arasında kuzey ve kuzeybatı yönlerinden fırtına, zaman zaman da kuvvetli fırtınanın etkili olmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada, fırtınanın saatte 60-90 kilometre hızla eseceğine işaret edilerek, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı denizciler başta olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Bugün 09:39 TSİ - Gündem 649 Okunma

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