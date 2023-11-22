UYKU EKSİKLİĞİ İNSÜLİN DÜZEYİNİ YÜKSELTİYOR

A.OKAN ÇAĞLAR/ NURÇİN ÇAĞLAR

-Nurçin bugün ne var?-

Columbia Üniversitesi’nden yapılan bir çalışma altı hafta boyunca gecelik uyku süresini 90 dakika kısaltmanın, genel olarak açlık insülin seviyelerini %12’den fazla ve özellikle menopoz öncesi kadınlarda %15’ten fazla artırdığını buldu.

İnsülin direnci genel olarak neredeyse %15 artarken, menopoz sonrası kadınlarda %20’den fazla arttı. Ortalama kan şekeri seviyeleri, çalışma boyunca tüm katılımcılarda stabil kaldı.

Bu çalışma her gece yeterli uyku uyumanın daha iyi kan şeker kontrolüne ve özellikle menopoz sonrası kadınlar arasında tip 2 diyabet riskinin azalmasına yol açabileceğini gösteriyor. Optimal sağlık için her gece yedi ila dokuz saatlik uyku gerekliliği vurgulanıyor.

Kaynak: https://www.eurekalert.org/news-releases/1007491

Makale: DOI: 10.2337/dc23-1156