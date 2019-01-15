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Kuru soğanda gümrük vergisi, geçici olarak sıfırlandı

Cumhurbaşkanı kararı ile kuru soğan ithalatında yüzde 49,5 olan gümrük vergisi, Şubat ayı sonuna kadar sıfırlandı.

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Cumhurbaşkanlığı kararıyla kuru soğan ithalatında gümrük vergisi Şubat ayı sonuna kadar sıfırlandı. İthalat Rejimine Ek Karar ile kuru soğanda gümrük vergisi 28 Şubat'a kadar sıfırlandı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, kuru soğan ithalatında gümrük vergisi 28 Şubat'a kadar (bu tarih dahil) yüzde sıfır olarak uygulanacak.

FİYAT ARTIŞININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

Ticaret Bakanlığınca yürütülen kararın, kuru soğan fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesi, iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulması ve spekülatif fiyat hareketlerine meydan verilmemesi amacıyla ekim dönemi de dikkate alınarak uygulanacağı bildirildi.

Bugün 10:19 TSİ - Ekonomi 78 Okunma

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