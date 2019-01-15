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Akşener, Serdar Kaman'ı resmen açıkladı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında yaptığı konuşmada, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Serdar Kaman olduğunu açıkladı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında yaptığı konuşmada, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Serdar Kaman olduğunu açıkladı. Akşener ayrıca Dr. Cihan Kolip'i Sakarya, Oğuz Şimşek'i Konya, Levent Dikmen'i Kastamonu, Taner Söylemez'i Ağrı, Yakup Özkan'ı ise Rize belediye başkan adayı olarak ilan etti.

Bugün 10:34 TSİ - Siyaset 184 Okunma

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