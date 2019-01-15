İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında yaptığı konuşmada, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Serdar Kaman olduğunu açıkladı. Akşener ayrıca Dr. Cihan Kolip'i Sakarya, Oğuz Şimşek'i Konya, Levent Dikmen'i Kastamonu, Taner Söylemez'i Ağrı, Yakup Özkan'ı ise Rize belediye başkan adayı olarak ilan etti.
Bugün 10:34 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 11:14 TSİ
Akşener, Serdar Kaman'ı resmen açıkladı!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında yaptığı konuşmada, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Serdar Kaman olduğunu açıkladı.
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Bugün 10:34 TSİ - Siyaset 184 Okunma
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz