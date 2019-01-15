Sigarayı bıraktıracak bir karar alındı!

Cumhurbaşkanı kararı ile sigarayı bırakma tedavisi alan hastalara sayıları 300 bini geçmemek şartıyla Sağlık Bakanlığı'nca temin edilecek ilaçlardan ücretsiz yararlanma imkanı getirildi. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı.
ÜCRETSİZ FAYDALANABİLİNECEK
Bundan sonra Sağlık Bakanlığı'nca temin edilerek birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına dağıtımı yapılacak Nikotin Replasman Preparatları ile Bupropion HCI ve Vareniklin içerikli ilaçlardan tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri vasıtasıyla ücretsiz faydalanacak.
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Yorumlar
(1 )
Ergün - Yerinde bir karar, sağlık gerçekten çok önemli.15 yaşında başlıyoruz ömür boyu içiyoruz.. Umarım bir çözüm bulunur.Herkes bırakır.
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