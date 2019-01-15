Genç kızlar futsalda Şampiyon: KARTEPE MTAL

Final ve üçüncülük maçı, İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynandı. Kartepe MTAL Şampiyon olurken, finalde rakibine kaybeden Şehit Polis Edip Zengin AL ikinciliği elde etti. Üçüncü maçını kazanan Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi olurken. Rakibine 2-1 yenilen Yahyakaptan MTAL ise dördüncü sırayı elde etti. Bu dört takım da ilimizi gruplarda temsil edecek. 8 il merkezinde yapılacak 2.Tur maçları Afyon, Amasya, Erzincan, Karabük, Mardin, Muğla, Nevşehir ve Osmaniye İllerinde oynanacak. 4 takımımızın hangi illerde oynayacağı önümüzdeki hafta belli olacak. Ahmet AKAY

FİNAL MAÇI

KARTEPE MTAL: 5 ŞEHİT POLİS EDİP ZENGİN AL: 2

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Kadir Yılmaz ***, Ömer Yılmaz ***

KARTEPE MTAL: Ayşe Yılmaz ***, Merve Küçük ***, Gönül Yılık ***, İlayda Pınar ***, Rojbin Tangüler ***,Esra Arıcan ***, Büşra Özçelik ***, Aysun Çelik ***, Ela Nur Korkutan ***, Funda Aydınalp ***, Buket Yılmaz ***

ŞEHİT POLİS EDİP ZENGİN AL: Afra Şen ***, İlayda Suzan Denizli **, Gülsüm Akgün ***, Gülsüm Eliçora **, Dilara Atik **, Hüsna Yılmaz ** Aybike Nur Yabancı ***, Eylül Eda Yılmaz **, Zehra Betül Öztürk **, İrem Can ***, Tevhide İclal Çalışır **

GOLLER: Merve Küçük (2), İlayda Pınar (2), Gönül Yılık (1)(Kartepe MTAL), Gülsüm Akgün (2)(Şehit Polis Edip Zengin AL)

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI

H.GÜRSOY SPOR LİSESİ: 2 YAHYA KAPTAN MTAL: 1

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Ömer Yılmaz ***, Kadir Yılmaz ***

H.GÜRSOY SPOR LİSESİ: Seda Nur Püsküllü ***, Esma Nur Karakadılar ***, Sıla Fidan ***, Almia Dilek Eroktay ***, Buse Nur Yanık ***, Ece Altan **, Sinem Ece Marul **, Mercan Çiftçi **, İlayda Karaca **

YAHYA KAPTAN MTAL: Özlem İlter **, Seda Nur Ünal ***, İclal Zeynep Kılıç ***, Zeynep Ezgi Şengüler **, Özge İlter **, Zeynep Akbal ***, Ebrar Mazak **, Miray Eylem Alkan **, Deniz Budak **, Elif Hilal Özer **

GOLLER: Seda Nur Püsküllü (1), Almia Dilek Eroktay (1)(H,Gürsoy Spor Lisesi),İclal Zeynep Kılıç (1)(Yahya Kaptan MTAL)