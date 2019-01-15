Doğan 10 yılın ardından veda etti: "Hoşçakal İzmit"

İzmit Belediye Başkanlığı görevini 2009-2019 yılları arasında sürdüren Nevzat Doğan, görev süresi boyunca yaptığı yatırımları Seka Deniz Restoran’da düzenlediği programda anlattı. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Azize Sibel Gönül, İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, AKP İzmit İlçe Başkan Ali Güney, il ve ilçe yöneticileri, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, BBP İl Başkanı Eyüp Arıcan, MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, muhtarlar ve çok sayıda partili katıldı.

HOŞÇAKAL İZMİT

10 yılını anlatan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan konuşmasında, “Herkesin başkanı olduk. Ensar Vakfı’na yardım ederken, TÜGVA’ya yardım ederken, İlim Yayma Cemiyeti’ne yardım ederken, ADD’ye de uzak kalmadık. Çağdaş Yaşama da uzak kalmadık. Ülkücü kardeşlerimizle uzak kalmadık. Her zaman gönül birliğinde çalıştık. 10 yıl önce ‘Yeni İzmit’ sloganıyla başladığımız çalışmalarla İzmit’imizi yeni Türkiye’ye hazırladık. Son beş yılda ‘Hayalleriniz Görevimiz’ deyip çok çalıştık. Bugün Türkiye’nin Cazibe Merkezi, dünyada tanınan yeni İzmit hedefimizi gerçekleştirmenin gurur ve mutluluğuyla Hoşçakal İzmit. Hakkınızı helal edin” dedi.

İZMİTLİ OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM

Nevzat Doğan programın başında siyasete girişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önemini vurguladı. Doğan, “10 yılın güzel ve haklı bir heyecanı içerisindeyim. Bunu ailem gördüğüm sizlerle paylaşmayı görev biliyorum. Hem insanıyla hem havasıyla İzmitli olmaktan gurur duyuyorum. Üniversitede okurken 41 plaka bile görsem heyecanlanırdım. Bu şehre bu duygularla hizmet etmek ayrı bir güç. AK Parti kurulmasa Recep Tayyip Erdoğan olmasa bu konuşmaları yapamazdık. Recep Tayyip Erdoğan olmasa ben siyasette olmazdım. Böyle marka bir partide yüzyılın lideri, dünya liderinin neferi olarak çalışmak benim için bir onurdur” dedi.

SOLCULARDAN DAHA DEVRİMCİYİM

Doğan, hekim olarak da bu şehre hizmet ettim. Bütün şehrin çocukların popüler bir doktoruydum. O Çocukları nasıl kendi çocuğum gibi benimsediysem, milletvekilliği döneminde de aynı sorumluluğu verdiğimiz kararlarda hissettim. Belediye başkanlığı dönemimde herkesin başkanı olmaya çalıştım, rozetimi kenara koyup herkese hizmet etmeye çalıştım. Vatan haini olmamak üzere her partiden arkadaşımıza hizmet etmeye çalıştım. Ben solcu arkadaşlarıma da arada takılıyorum sizden daha devrimciyim diye. İki dönemdir vaatlerimizin iki katını yaptık” şeklinde konuştu.

BANA CİMRİ DEDİLER

Belediyeye 10 yıl boyunca bütçe olarak değer kattıklarını söyleyen Başkan Doğan, “Sokakta belediyecilik anlayışını geliştirdik. Biz yönetişim ödülü almış belediyeyiz, halkla beraber yönettik. Yerine oturan işler oluyorsa şehrin ve halkın nabzını iyi tuttuğumuzdandır. Her şeyi dört dörtlük yaptık diyemeyiz. Hatamızda olmuştur ama İzmit’e ve halkımıza yanlışımız olmamıştır. Belediyeninparasını düzgün kullandık. Bana cimri dediler ama kendi hayatımda cimri değilim. Milletin parası olduğunda cimri davrandık. Bu bütçeyi iyi kullanmak kolay değil” şeklinde konuştu.

RANTÇILAR RAHATSIZ OLDU

Bizim en önemli görevimiz bütçeye değer katmak diyen Doğan, “60 Milyonla aldığımız bütçeyi 300 Milyona çıkardık. Yeni değerle katarak bunları yaptık. Satıyor diyorlar, belediyeler gerektiğinde satar gerektiğinde alır. Emlak değerlerimizi mukayese ettiğimizde en az başladığımızdan 3 kat ötedeyiz. Bunu yapmak kolay değil, rantçılar rahatsız oldu. Bunlarla uğraşmak kolay değildir. Her dönemin rantçıları tehditler, müsvedde diyebileceğimiz satılmış kalemlerle bize saldırdılar. Asla yemedik, asla yedirmedik. Doğru bildiğimden şaşmadım” şeklinde konuştu.

BÜYÜKŞEHİR ADAYLIĞI HAKKINDA KONUŞTU

Büyükşehir Belediye Başkan adaylığım oldu. Eğer büyükşehirde bir değişim gerekiyorsa ben tecrübelerimle ve bilgi birikimim ile aday olurum dedim. Bu bilgi birikimimizi tüm Kocaeli’ye yaymaya hazırız dedik. Sayın Cumhurbaşkanımızın önüne giden 3 isimden biri oldum. Benim yapabileceğim zaten oraya kadardır. Ondan sonrası büyüklerimizin takdiridir. Taktir buysa o zaman en doğrusu budur. 2 tane büyük adak kestim. Aday olsaydım 1 aday kesecektim. Allah o ateşten gömlek giyen Tahir hocamızın yar ve yardımcısı olsun. Biz Tahir Hocamıza her zaman destek vereceğiz” dedi.

GÖZÜM ARKADA KALMAYACAK

Doğan, “Gözüm asla arkada olmayacak. Kirlenmeden, adımızı ve ailemize leke getirmeden 10 yıl başım dik alnım açık koltuğumuzu teslim edeceğiz. Tasarruf dendi ilk makam arabasını bırakan ben oldum. Yürüyüş Yolu’nda Fethiye Caddesi’nde konuşulan bazı çatlak seslere bakmayın” ifadelerini kullandı.

ÇOK ÇALIŞACAĞIZ, ÇOK ÇALIŞACAĞIZ

Doğan konuşmasının ardından AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül’ de başarılar diledi. Doğan’ın ardından konuşan İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül ise, “10 yıl boyunca çok güzel hizmetler yaptı davamıza sahip çıktı. Teşekkürü yürekten yapıyorum. Bundan sonra ekibimiz ile beraber, İzmit halkımız ile birlikte İzmit’i gelecek vizyonuna taşımak bizim sorumluluğumuzdadır. Bu şehrin yetiştirdiği bir evladınız olarak, mimar olmamdan da kaynaklı herkesin guru duyacağı bir İzmit yapacağız. Doğan’ın bıraktığı bayrağı daha ileriye taşıyacağız. Çok çalışacağız, hiç durmayacağız, çok çalışacağız” dedi.

KAVGA ARIYORSANIZ MECLİS TUTANAKLARINA BAKIN

İzmit’i iktidarsız bırakmayacağız diyen Gönül, “Benim sert başladığımı söylüyorlar. Son bir ayda yaşananları değerlendirip ortaya koyuyorum. Benim söylediğim hiçbir şey gerçek dışı değil. Büyükşehire aday olmamış, küçük olsun benim olsun diyen ben değilim. Ben o partinin mensubu değilim. Biz öyle küçük düşünenlerin o küçük hesaplarını bozacağız. İzmit Kocaeli’nin kalbiyse, AK Parti de halkın kalbidir. Ben hiçbir zaman kavgadan, öfkeden nefretten yana olmadım. Sataşmak, kavga arıyorsanız, meclis tutanaklarına bakabilirsiniz” dedi.

BELEDİYECİLİKTE YENİ ANLAYIŞ

Giriş konuşmalarının ardından İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan görev süresi boyunca yaptıkları hizmetleri şu şekilde açıkladı: “İzmit Belediyesi olarak göreve geldiğimiz 2009 yılı Mart ayından itibaren Yeni İzmit sloganıyla İzmit'imizi tarihi geçmişine, doğal güzelliklerine, kültürüne ve adına layık olarak dünyada tanınan marka bir şehir yapmak için var gücümüzle çalıştık. Seçim öncesi vaat ettiklerimizin tamamını yaptık, hatta vadettiklerimizin daha da fazlasını şehrimize kazandırdık. Görev süremiz boyunca bir yandan şehrin alt-üst yapı gibi acil çözüm bekleyen hizmetlere odaklanırken, diğer yandan da belediyecilikte yeni bir soluk ve yeni bir anlayış getirdik.

MARKA ŞEHİR OLARAK ÇALIŞTIK

Bu amaçla çıktığımız hizmet yolunda başta Cumhurbaşkanımızın, Hükümetimizin, meclis üyelerimizin, muhtarlarımızın ve tabi ki İzmit halkının desteğiyle klasik belediyecilik kalıplarının dışına çıkarak, uluslararası anlayışta çalışmalarımızı sürdürdük. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik anlayışından ilham alarak "İzmit'i Türkiye'nin Cazibe Merkezi Dünya'da Tanınan Marka Bir Şehir” haline getirmeye çalıştık. İzmit Belediyesi olarak kaynaklarını israf etmeden, hizmeti insana, zamana ve şehrin geleceğine saygıyı esas aldık. Sadece temel belediyecilik hizmetlerini değil aidiyet duygusunu yüceltici, şehriyle gurur duyan bir atmosferi oluşturacak çalışmaları adil ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirdik.

GÜÇLÜ BELEDİYE OLDUK

Ekonomide istikrarlı büyümeyi gerçekleştirdik. Yıllardır süre gelen, işçisine borçlu belediye imajını ortadan kaldırdık. Çalışanına ve esnafına borçsuz bir belediye olmanın gururunu yaşıyoruz. 60 milyon liralık belediye bütçemizi 300 milyon liraya yükselttik. 10 yıldır gelir ve gider bütçelerimizi %90-100 düzeyinde gerçekleştirdik. Borç yapısında örnek bir çalışma ile Saraybahçe, Bekirpaşa, Kuruçeşme, Alikahya ve Akmeşe belediyelerinden kalan SGK vergilerini yapılandırdık, işçi alacaklarını ödedik. 30 yıllık devlet borçlarını yapılandırarak borç takası ile 110 milyon lira borcu ödedik.

HALKIMIZLA İÇ İÇE

Halkla iç içe, interaktif yönetim anlayışı gereği, makamda değil sokakta belediyecilik prensibimizle mahallerimizi karış karış dolaşıp, halkımızla her zaman iç içe olduk. İnsana yapılan yatırımı her şeyden değerli gördük. İşte bu anlayışımız sonucunda çocuk, genç, kadın, yaşlı, engelli ayırmadan İzmit için çalıştık, hatta bu hizmetleri ilçe sınırları dışına da ulaştırdık. Kandıra'dan Karamürsel'e, Ağrı'dan, Mardin'e Saraybosna'dan, Gagavuzya'ya Azerbaycan'dan Makedonya'ya hatta Arakan'a kadar hizmetlerimizi, yardımlarımızı İzmit halkımızın selam, sevgi ve dualarını ulaştırdık.

İLKLERİN BELEDİYESİ OLDUK

Hayata geçirmiş olduğumuz projelerimizle "Türkiye'de ilk " cümlesini en çok kurabilen ve bunları başarı ile sürdüren belediye olduk. Milli işletim yazılım sistemi olan Pardus sistemine geçerek, yerli yazılımı Türkiye'de ilk kullanan belediye olduk.Türkiye'de ilk defa belediyemiz tarafından kurulan ve artık bütün belediyelerde zorunlu hale getirilen Muhtar Hizmet Masası'nı kurduk.2015 yılında Türkiye'de ilk defa Muhtarlar Günü'nü İzmit'te kutladık, Türkiye'nin 81 vilayetinden gelen 1100 muhtarı şehrimizde ağırladık.

PİŞMANİYEYE SAHİP ÇIKTIK

Çocuk Hakları Masası ve Okulu, Okul Hizmet Masası, Genç Girişimciler Merkezi, Deprem Müzesi ve daha birçok projemizle örnek olduk.Türkiye'de ilk defa başlattığımız uygulama ile binalara yağ tutucu takma zorunluluğu getirdik.Türkiye'de sosyal belediyecilik anlayışıyla yeni bir çığır açtık. İlk olarak şehrimizin sembolü olan Pişmaniye'ye sahip çıktık, patentini aldık, şarkısını bestelettik, heykelini yaptık ve dünyanın en uzun tatlısı unvanıyla Guiness Rekorlar Kitabına girdik. Geleneksel hale getirip, yerel ve uluslararası düzeyde festivaller düzenledik.

ÖRNEK PROJELER

Şehrimizin 8 farklı noktasında kurduğumuz çorba çeşmelerinden vatandaşlarımıza 7 milyon bardak sıcak çorba ikram ettik.Türk mimarisine uygun olarak inşa edilen ve içerisinde taziye salonu, sağlık birimi, fitness salonu, muhtarlık odası, eğitim salonu bulunan 23 mahalle ve köy konağını vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Şehrimizin 4 merkezi noktasında kurulan bebek bakım kabinleri ile annelerin hijyenik koşullarda bebeklerin ihtiyaçlarını karşılamaları için mekanlar yaptık. Aile Rehberlik Merkezimizle ailelere rehberlik hizmeti sunduk. Evlilik Okulu'muzda binlerce çiftimize evlilik öncesi eğitim verdik.

HALK ÜNİVERSİTESİ

Artık bir halk üniversitesine dönüşen İZMEK kurslarımızla 52 kurs merkezinde 95 branşta, 100 binden fazla vatandaşımıza mesleki ve beceri eğitimleri verdik. II emekli evinde 60 bin emeklimizi misafir ettik.Türkiye'de ve Avrupa'da kadına yapılan en büyük yatırım olan Kadın Sosyal Yaşam Merkezi'ni yaptık. 14 taksi durağını yeni ve modern yapısıyla Turizm şehri İzmit'e yakışır hale getirdik. Kentlilik Bilinci Çalıştayı ile toplumun birçok kesimini bir araya getirdik. Beledimiz tarafında oluşturduğumuz Hizmet Kapınızda ekiplerimizle tüm İzmit'te düzenli aralıklarla girmedik ev, çalmadık kapı bırakmadık.Vatandaşlarımızdan gelen 200 bin Süper Hizmet Masası talebini çözüme kavuşturduk.

HALKIN YANINDA OLDUK

En hayırlı hizmetlerimizden biri olan Evde Bakım projemizle yatalak hastaların ve ailelerin en büyük destekçisi olduk. Birlik beraberlik ve paylaşma duygularını pekiştirmek amacıyla toplu iftar organizasyonlarımızla on binlerce hemşerimizi aynı masa etrafında buluşturduk.Çeşitli etkinliklerimizle, Ramazan sokaklarıyla eski Ramazan kültürünü mahallerimize taşıdık. Toplu nikah programlarımızla 1000 çiftimizin nikahlarım kıydık.Acılar paylaştıkça azalır dedik, taziye çadırı ve cenaze yemeği hizmetimizle vatandaşlarımızın acı günlerinde yanlarında olduk. Deniz hayatımızda daha çok yer alacak dedik ve tüm halkımızı Deniz Festivalinde buluşturduk. 2

ESNAFA ÖNEM VERDİK

8 Haziran kurtuluş coşkumuza Solo Türk'ü ve Türk Yıldızları'nı da ortak ettik. İzmit'te sanat var dedik, sanatı şehrin merkezine taşıdık. Şehir merkezinde sokak kütüphaneleri, müzik durakları yaptık. 500 din görevlimize tablet hediye ettik.Hizmetleriyle şehrimize değer katan esnaflarımıza düzenli olarak örnek işyeri ve Teşekkür Belgelerini verdik. Milli Birlik ve kardeşlik Marmara Buluşmasının ev sahipliğini yaptık. Türkiye'nin dört bir yanından gelen Roman Derneklerini misafir ettik.Kültür Gezilerimizle 80 bin vatandaşımızı İstanbul, Bursa, Konya, Adıyaman ve Çanakkale'ye götürdük. Komşuluk ilişkilerini geliştirmek amacıyla "Çardakta Buluşalım Gelin Tanış Olalım” projesiyle 1500 çardak dağıttık.

ÜLKENİN GELECEĞİNE YAPILAN YATIRIM

Gençlere ve çocuklara yapılan yatırımı şehrimizin ve ülkemizin geleceğine yapılan yatırım olarak gördük.İçerisinde millet kıraathanesi, eğitim ve spor salonlarının da yer aldığı 5 gençlik merkezimizi açtık. Tepeköy Öğrenci Yurdumuzu açarak, üniversite okuyan gençlerimize aile sıcaklığında yeni bir yuva kazandırdık, Okullarımıza 100 den fazla çok amaçlı salon, öğretmenler odası, veli bekleme yeri ve kütüphane kazandırdık. Son dönemde toplumsal olarak en çok konuşulan ve üzerinde hassasiyetle durulan çocuk istismarı ve çocuk hakları konularına yıllar öncesinden dikkat çekerek, 100 bin çocuğumuza haklarını ve istismarı anlatan Çocuk I lakları Masası ve Çocuk hakları Okulu'nu kurduk.Türkiye'de ilk defa Unicefdcsteğiyle Çocuk İşçiliğiyle Mücadele merkezimizi açtık.

3D YAZICI MERKEZİ

Türkiye'de ilk defa belediyemizin kurduğu ödüllü projesi 3D Yazıcı ve Tasarım Merkezi'mizden 25 bin Vatandaşımız faydalandı. 40 bin öğrenciye milli birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu aşılamak amacıyla Genç Vefa eğitimleri verdik. İçerisinde sadece İngilizcenin konuşulduğu, yabancı dil pratiğinin geliştirildiği SpeakingCafe'mizden 40 bin gencimiz yararlandı. Sanat dostu belediye sloganıyla Sinema Akademisini kurduk.

TURİZM ŞEHRİ İZMİT İÇİN

Tarih Koridoru Projesi kapsamında Kapanca Sokak başta olmak üzere bölgede unutulmuş, yok olmaya yüz tutmuş 71 tarihi eserimizi 30 milyon lira harcayarak restore edip, ata yadigârlarımıza sahip çıktık.Adeta açık hava müzesi niteliğindeki Akçakoca Osmanlı Meydanı'mızı tarih turizmine kazandırdık.Tarih, sanat ve kültürün iç içe yaşandığı Kültür Tepesi 2. Etap, İzmit'in en cazibe merkezi oldu.Üzerine bina dikilen, yok olmaya mahkûm bırakılan Yeni Hamamı restore ederek Kültür Sanat Salonu haline getirdik. Şehir merkezimizdeki sembol yapılardan olan Tarihi Baç Binasını restore ederek gençlerimizin hizmetine sunduk. Köylerimizdeki tarihi eserleri de unutmadık, Bulduk camii, Işık Çeşmesi gibi birçok tarihi eserimizi de turizme kazandırdık. Orhan Mahallesi'nde bulunan Nicomedia döneminden kalma Karaburç'un restorasyonunu başlattık. Turizm Şehri İzmit hedefimiz doğrultusunda Otogar ve Cumhuriyet Parkı'nda Danışma Büroları açtık. Kırmızı Otobüs turları ile Kocaeli halkına ve şehrimize gelen turistlere tarihi yerlerimizi gezdiriyoruz. Bu turlarımızdan 10 bin kişi faydalandı. Tarih koridoru haritası, Gezi planı ve kent rehberi hazırladık.

SPOR VE SPORCU DOSTU BELEDİYE OLDUK

Bisiklet Şehri İzmit diyerek başladığımız görev süremizin sonunda bu sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 80 bin çocuğumuzun bisiklet hayalini gerçekleştirdik.Şehrimizde görev yapan tüm öğretmenlere, Kocaeli'ndeki tüm muhtarlara, tüm basın mensuplarına, tüm belediye personeline, STK başkanlarına, din görevlilerine, Kandıra ve Karamürsel'deki tüm 5. Sınıf öğrencilerine bisiklet dağıttık. Hatta bisiklet coşkusunu Ağrı ve Mardin kadar taşıdık. 46 km bisiklet yolu, 504 noktada bisiklet park yeri, 248 akıllı bisiklet durağını şehrimize kazandırdık.Bisiklet kullanmayı bilmeyen kalmasın dedik ve Bisiklet Trafik Eğitim Pistimizde 40 bin kişiye bisiklet kullanmayı öğrettik.

SADECE BİSİKLET Mi, TABİ Ki HAYIR

Türkiye de ilk defa 4. sınıf öğrencilerine 30 bin basketbol topu hediye ettik. Kocaeli'nin ilk Aquaparkını hizmete açtık. "Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın” projesi ile yaptığımız yarı olimpik havuzla ilkokul çocuklarına yüzme öğretiyoruz. 6 yıldır düzenlediğimiz Altın Kemer Yağlı Güreşleri ile ata sporumuza katkı sağlıyoruz. BıçkıdereGöleti olarak bilinen ve kaderine terk edilen bölgede Gölkay Parkı inşa ettik. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en iddialı bu merkez 2017 Dünya, Avrupa ve Türkiye wakeboard şampiyonasını başarıyla düzenledik. İki etaptan oluşan Gölkay Parkta 2 bin 700 metre yürüyüş yolu, bisiklet yolu, çocuk oyun alanı, piknik ve yeşil alanlar yaptık.

KÖYLERİMİZİN VE KÖYLÜMÜZÜN HİZMETKÂRI OLDUK

2014 yılında hizmet ağımıza katılan İzmit’in köyleri Avrupa’nın köylerinden daha güzel olacak dedik, her türlü hizmeti ulaştırdık. İlçe belediyeleri arasında ilk defa Belediyemiz tarafından kurulan Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz ile 50 köyümüze tarım ve hayvancılık eğitimleri verdik. Uygulama bahçesi projemiz ile modern tarım yöntemlerini anlattık, minik elleri toprakla buluşturduk. Tarımsal ürünler festivalimizle ve bal günleriyle bölgemize has ürünleri daha tanınır ve bilinir hale getirdik. Örnek köy çalışmasını ve köylerin iyileştirmelerini yaptık.

ŞEHRİMİZİ TEMALI PARKLARLA DONATTIK

Daha yeşil İzmit sloganıyla şehrimize temalı parklar yaptık. Kendi enerjisini üretebilen Türkiye’nin ilk Ekopark’ını yaptık. 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak için 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıt Parkı ve 15 Temmuz Şehitler Anıtını ve Şehit Muhtar Mete Sertbaş Parkı’nı yaptık. Çanakkale Kınalı Asker Parkı, Servetiye Cephesi Siperleri, Muhsin Yazıcıoğlu Görev şehitleri Anıt Parkı Yahyakaptan Anıt Parkı, 1071 Malazgirt Parkı, Sarıkamış Şehitleri Parkı, Fatma Seher Hanım Parkı, Tıbbi Aromatik Bitkiler Parkı gibi temalı parkları şehrimize kazandırdık.Donanma Komutanlığı’ndan devir alınan 60 dönümlük atıl durumdaki bölgeye Cephanelik Mesire Alanını yaparak, vatandaşlarımızın güzel zaman geçirebilecekleri bir alan haline getirdik.

KÜLTÜR MERKEZLERİYLE MAHALLERİMİZE DEĞER KATTIK

İçerisinde düğün salonu, eğitim salonu, mescit ve otopark bulunan Necati Gençoğlu, Erol Olcok, Şehit Ramazan Sarıkaya, Ayazma ve Alikahya Kültür Merkezlerini vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. İzmit’teki müze anlayışına yeni bir soluk getirdik. Deprem gerçeğini unutmamak ve unutturmamak için kapsamında Türkiye’nin ilk ve Avrupa’dakilerle yarışır içerikte olan 17 Ağustos Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi’ni şehrimize kazandırdık. Türkiye’nin kapsamındaki en büyük Sanal Gerçeklik Küresini artık İzmit’te. Köy yaşantısının hatırlanması ve özellikle çocuklarımızın geçmişini bilen nesiller olarak yetişmesi için Kocaeli’nin ilk Köy Müzesini şehrimize kazandırdık.

KADIN VE GENÇLERİMİZİN İSTİHDAMINA YÖNELİK PROJELER ÜRETTİK

İzmit İstihdam Merkezi (İZTİM) kurarak, işverenlerle iş arayanları buluşturduk. Kadın dostu belediye olarak 940 kadına bir milyon 300 bin TL’lik mikro kredi desteği sağladık. Yine Mis Kokulu Kazançlar projesiyle kadınlarımızın istihdamına katkı sağladık. Suriyeli mülteci kadınların kendi paralarını kazanabilecekleri Şam Mutfağı Projemizi hayata geçirdik. Engelleri ortadan kaldırıp engelli gençlerimizin istihdamını sağladığımız Down Kafe’yi açtık. Kariyerime Engel Yok projemiz ile engelli işçi arayan firmalar ile engelli gençlerimizi buluşturarak istihdamlarını sağladık. 5 Farklı noktada El Emeği Satış Merkezi ile kadınlarımızın ev ekonomisine katkı sağlamasına imkân tanıdık. Kadınların iş hayatında daha fazla yer almalarını sağlamak için Kadınlara Gelişim Akademisi projemizi başlattık. Türkiye’nin iş garantili Pastacılık Okulunu kurduk.

ÇEVRE ÇALIŞMALARIMIZ

Daha yeşil bir İzmit için 100 bin fidan diktik. Okullarımızda verdiğimiz çevre eğitimlerimizle 100 bin çevre gönüllüsü ordusu oluşturduk. Okullarda geri dönüşüm kampanyalarıyla okullarımıza malzeme ve malzeme desteği sağladık. Şehrimizin dört bir yanında konumlandırdığımız tekstil atığı kumbaraları sayesinde kullanılmayan kıyafetleri ihtiyaç sahipleriyle buluşturduk. İzmit’e meydanlar yakışır dedik ve her mahallemizde vatandaşlarımız için yaşam alanları oluşturduk. Akçakoca Osmanlı Meydanı, İkizli Çeşme Meydanı, Yenişehir Mahalle Meydanı, Acısu Parkı ve Çevresi, Kuruçeşme Meydanı, Akmeşe Meydanı, Kültür tepesi Sanat Meydanı ve çevresi, Sırrıpaşa Caddesi, 42 Evler Meydanı bunlardan bazıları.

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE İMAR ÇALIŞMALARIMIZ

İlçe Belediyesi olarak Cedit Mahallemizde Türkiye’ye örnek bir kentsel dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Gültepe Mahalle’mize yeni bir değer katacak Vadi İzmit projemiz hızla yükseliyor. 60 dönümlük alanda 443 konutluk proje ile belediyemiz 50 milyon TL lik kazanç sağladı. Arızlı, Akpınar, Kabaoğlu ve Üç Tepeler de 475 hektar alanı imara açtık. Belediyemize değer kattık 43.5 milyon liralık ihtas oluşturduk. Alikahya küçük sanayi bölgesinde şuyulandırma yapıldı. Hak sahiplerine tapuları verildi. İzmit’in en uzak noktası olan Akmeşe’nin doğal gaz hayalini gerçekleştirdik. Akmeşe’den sonra 11 köyümüzü daha doğalgazla buluşturduk.

YURTDIŞINA İNSANİ YARDIM

Mazlum milletlerin sesi olduk, Avrupa Konseyinde sözde insan hakları savunucularına insanlık dersi verdik. Belediyemiz personellerinin başlattığı Arakan’a Yardım Kampanyası ile toplanan nakit para ve bir tır dolusu insani yardım malzemeleri ile İHH Ekibi ve Memur-Sen Temsilcileri ile Bangladeş'teki Arakan Kampı’na giderek halka dağıttık. Bölgede bulunduğumuz 2 günlük sürede kamplarda çocuk hasta muayeneleri yaparak, insanlık görevimizi yerine getirdik.

ÖDÜLLERİN BELEDİYESİ

Ödüllerin Belediyesi olduk, İzmit halkı adına bununla gurur duyuyoruz. İşte Ödül Alan ve Örnek Model Olan Projelerimiz; GölkayPark,Pişman Çocuk Dergisi,Çocuk Hakları Masası, Atık yağların toplanması, Biodizel üretimi, İzmit’i seviyorum, Bisiklete Biniyorum, 3 D Yazıcı ve Tasarım Merkezi, Genç Girişimciler Merkezi, Her Çocuğa Bisiklet,Muhtar Hizmet Masası. Uluslararası Pişmaniye Festivali Proje ve hizmetlerimiz çeşitli kurum ve kuruluşlardan ödül alırken, Marmara Belediyeler Birliği “Altın Karınca Belediye Ödülleri 2016” proje yarışmasında Haydi Bisikletle Okula, 3D Yazıcı ve Tasarım Merkezi, Mahalle Konakları ile örnek belediye ödüllerine layık görüldük.Tarihi Kentler Birliği Süreklilik Ödülü, Tarihi Kentler Birliği tarafından belediyeler arasında düzenlenen proje yarışmasında Tarih Koridoru Projesi ile ödül kazandık. Sosyal Belediyecilikte Avrupa’ya örnek olarak Avrupa Yerel Yönetimler Konseyinden “12 Star Şehir” unvanını 3 kez aldık. İnsani gelişme vakfı (İNGEV) tarafından En Gelişmiş belediye unvanına layık görüldük. “Selin BECER