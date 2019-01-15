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Gönül: Küçük düşünenlerin oyununu bozacağız

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, 10 yılını anlattığı programın sonunda AKP İzmit Belediye Başkan adayı Sibel Gönül ile birlikte sahneye çıktı. Gönül, konuşmasında CHP’nin İzmit Adayı Fatma Kaplan Hürriyet’i eleştirdi. Gönül, “Benim sert başladığımı söylüyorlar. Büyükşehire aday olmamış, küçük olsun ama benim olsun diyen ben değilim.Biz öyle küçük düşünenlerin o küçük hesaplarını bozacağız” dedi.

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İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan 10 yıllık çalışmalarını anlattığı konuşmasının ardından AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül’ de başarılar diledi. Doğan’ın ardından konuşan İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül ise, “10 yıl boyunca çok güzel hizmetler yaptı davamıza sahip çıktı. Teşekkürü yürekten yapıyorum. Bundan sonra ekibimiz ile beraber, İzmit halkımız ile birlikte İzmit’i gelecek vizyonuna taşımak bizim sorumluluğumuzdadır. Bu şehrin yetiştirdiği bir evladınız olarak, mimar olmamdan da kaynaklı herkesin gurur duyacağı bir İzmit yapacağız. Doğan’ın bıraktığı bayrağı daha ileriye taşıyacağız. Çok çalışacağız, hiç durmayacağız, çok çalışacağız” dedi.

KAVGA ARIYORSANIZ MECLİS TUTANAKLARINA BAKIN

İzmit’i iktidarsız bırakmayacağız diyen Gönül, “Benim sert başladığımı söylüyorlar. Son bir ayda yaşananları değerlendirip ortaya koyuyorum. Benim söylediğim hiçbir şey gerçek dışı değil. Büyükşehire aday olmamış, küçük olsun ama benim olsun diyen ben değilim. Ben o partinin mensubu değilim. Biz öyle küçük düşünenlerin o küçük hesaplarını bozacağız. İzmit Kocaeli’nin kalbiyse, AK Parti de halkın kalbidir. Ben hiçbir zaman kavgadan, öfkeden nefretten yana olmadım. Sataşmak, kavga arıyorsanız, meclis tutanaklarına bakabilirsiniz” dedi. Selin BECER

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Yorumlar

(5)
04

Erenler - Daha kadını tanımadan soğudumya..Oy veresim vardı artık yok resmen yalan söylüyor.Sende vekillik yaptın sen niye büyükşehir e aday olmadın o zaman?Siz bence dürüstlük nedir onu öğrenin, işiniz gücünüz millete çamur atmak..

Yanıtla . 0Beğen 15 Ocak 15:27
03

Barış karataş - Fatma hürriyet kazanacak

Yanıtla . 0Beğen 15 Ocak 15:21
02

Emre Meşe - tak sepeti koluna sibel kendi yoluna

Yanıtla . 0Beğen 15 Ocak 14:59
01

Ne Zaman - Sibel Hanım. Yapacağı İcraat ve projelerden ne zaman bahsedecek acaba?

Yanıtla . 1Beğen 15 Ocak 14:06
05

İzmitli1 - @Ne Zaman 01 nolu yoruma cevabı: Sence projeleri var mı? Rte adaysın dedi yapacaklarını da rte yzar ona o da bize okur. Yazık valla halimize

Yanıtla . 0Beğen 15 Ocak 16:37
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