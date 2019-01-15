Gönül: Küçük düşünenlerin oyununu bozacağız

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan 10 yıllık çalışmalarını anlattığı konuşmasının ardından AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül’ de başarılar diledi. Doğan’ın ardından konuşan İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül ise, “10 yıl boyunca çok güzel hizmetler yaptı davamıza sahip çıktı. Teşekkürü yürekten yapıyorum. Bundan sonra ekibimiz ile beraber, İzmit halkımız ile birlikte İzmit’i gelecek vizyonuna taşımak bizim sorumluluğumuzdadır. Bu şehrin yetiştirdiği bir evladınız olarak, mimar olmamdan da kaynaklı herkesin gurur duyacağı bir İzmit yapacağız. Doğan’ın bıraktığı bayrağı daha ileriye taşıyacağız. Çok çalışacağız, hiç durmayacağız, çok çalışacağız” dedi.

KAVGA ARIYORSANIZ MECLİS TUTANAKLARINA BAKIN

İzmit’i iktidarsız bırakmayacağız diyen Gönül, “Benim sert başladığımı söylüyorlar. Son bir ayda yaşananları değerlendirip ortaya koyuyorum. Benim söylediğim hiçbir şey gerçek dışı değil. Büyükşehire aday olmamış, küçük olsun ama benim olsun diyen ben değilim. Ben o partinin mensubu değilim. Biz öyle küçük düşünenlerin o küçük hesaplarını bozacağız. İzmit Kocaeli’nin kalbiyse, AK Parti de halkın kalbidir. Ben hiçbir zaman kavgadan, öfkeden nefretten yana olmadım. Sataşmak, kavga arıyorsanız, meclis tutanaklarına bakabilirsiniz” dedi. Selin BECER