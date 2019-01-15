Kocaeli'nin en eski şoförü emekliye ayrıldı

Kocaeli’nin en tecrübeli toplu taşıma minibüsü şoförü 81 yaşındaki Nuri Beneçi 58 yıllık başarılı hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediyesi tarafından plaket takdim edilerek son seferini yaptı. 1938 doğumlu olan Benneçi, SS. 5. Nolu Kooperatife bağlı çalışan özel halk otobüslerinde şoförlük yapıyordu. Gerekli tüm sınav ve testlerden başarı ile geçen kooperatifin en yaşlı üyesi olan Nuri Benneçi emekliye ayrıldı.

SALİH KUMBARI ZİYARET ETTİ

Kooperatifin en yaşlı üyesi olan Nuri Benneçi, şoförlüğe 1955 yılında başladı. İzmit’in şehir içindeki ilk toplu taşıma araçlarından birini de kullandığı Benneçi, İzmit sokaklarında 58 yıl direksiyon salladı. İlerleyen yaşına rağmen gerekli test ve sınavlardan başarılı olarak bu göreve devam eden Benneçi, kızının yanına gideceği için görevinden ayrıldı. Son iş gününde direksiyon sallayan 81 yaşındaki Benneçi, Toplu Taşıma Daire Başkanı Salih Kumbar’ı makamında ziyaret etti.

TÜM ŞOFÖRLERE ÖRNEK OLMALI

Toplu Taşıma Daire Başkanı Salih Kumbar’ı makamında ziyaret eden Benneçi’ye Kocaeli Minibüs ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt ve SS. 5 No’lu Şehiriçi toplu taşıma Kooperatif Başkanı Lokman Aydemir eşlik etti. Hizmetlerinden dolayı Benneçi’ye teşekkür eden Toplu Taşıma Daire Başkanı Salih Kumbar; “Nuri ağabeyimiz kooperatifin en yaşlı üyesi. 58 yıl boyunca önemli bir görevi yerine getirdi. Halkımıza her zaman güler yüzlü hizmet etti. Bu hizmetlerinden dolayı kendisini tebrik ediyorum. Ve bütün şoförlere örnek olmasını temenni ediyorum” dedi.

YERİ GELDİ Mİ, ŞOFÖRLÜK BİTMELİ

81 yaşında şoförlüğü bırakan Nuri Benneçi “1961 senesinde otobüs kullanmaya başladım. Fiilen 58 yıl İzmit sokaklarında direksiyon salladım. Artık bu işi bırakıyorum. Bu işin en önemli görevi can taşıdığını unutmayacaksın. Zamanı geldi mi, bu işi bırakmalısın. Bugün benim son günümdü. Bu mesleği yapmak için belli kriterler var. Refleks kaybı, gözlerin görmemeye başladığında ve duyma yetisini kaybettiğinde bu işleri bırakmanın zamanı geldi demektir. Can taşıdığını unutmayacaksın ve yeri geldiği zaman ne iş yapıyorsan bırakacaksın” dedi.

PLAKET VE TEŞEKKÜR BELGESİ

Toplu Taşıma Daire Başkanı Salih Kumbar, konuşmasının ardından 58 yıllık hizmeti için Nuri Benneçi’ye plaket ve teşekkür belgesi takdim etti. Benneçi “Bana bunca yıl görev yaptığım için bu belgeyi veren Toplu Taşıma Dairesi Başkanı Salih Kumbar’a ve Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi.