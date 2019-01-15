Güneşspor’da nostaljik bir akşam yaşandı. Süper Lig’de ve diğer liglerde oynayan pek çok sporcu yetiştiren kulüpte yönetici Ali Şentürk, 2005-2007 yılları arasında takımda futbol oynayan ve şu anda hayatına çeşitli mesleklerinde devam eden 1986/87 ve 88’li oyuncuları bir araya getirdi. Şentürk “Gurur duyduğum sporcu ordumuz ile çim halıda bir araya geldik. Eski günleri hatırlayıp, bol bol sohbet etme imkanı bulduk. Onlar ile bir araya gelince çok duygulandım. Gerçekten ben çocuklarımızı seviyorum. Onlar benim gurur kaynaklarım. Onları çoluk çocuklarıyla görmek beni ayrıca mutlu ediyor. Sizleri seviyorum aslanlarım” dedi.
Bugün 12:39 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:41 TSİ
Güneşspor’dan nostaljik maç!..
Güneşspor’da nostaljik bir akşam yaşandı.
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Bugün 12:39 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz