İzmit Gençlerbirliği yönetimi ve genel koordinatör Zafer Durmaz, Kocaelispor’un efsane kaptanlarından. Futbol okulu sahibi Engin Öztonga’ya teşekkür etti. Durmaz açıklamasında “Engin Öztonga hocamıza, takımımıza gösterdiği misafirperverliğinden ötürü çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Bugün 12:40 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:43 TSİ
Teşekkürler Engin Öztonga
İzmit Gençlerbirliği yönetimi ve genel koordinatör Zafer Durmaz, Kocaelispor’un efsane kaptanlarından. Futbol okulu sahibi Engin Öztonga’ya teşekkür etti.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 12:40 TSİ - Spor
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz