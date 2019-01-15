Teşekkürler Engin Öztonga

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İzmit Gençlerbirliği yönetimi ve genel koordinatör Zafer Durmaz, Kocaelispor’un efsane kaptanlarından. Futbol okulu sahibi Engin Öztonga’ya teşekkür etti. Durmaz açıklamasında “Engin Öztonga hocamıza, takımımıza gösterdiği misafirperverliğinden ötürü çok teşekkür ediyoruz” dedi.