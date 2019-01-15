Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:41 TSİ- Spor G: Bugün 12:43 TSİ

Durmaz: Sabırla ve risk alarak büyüyoruz

İzmit Gençlerbirliği Genel Koordinatörü Zafer Durmaz, U14 ve U16 takımının hafta sonu aldığı başarılı sonuçların ardından bazı açıklamalarda bulundu.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

U14 ve U16 takımının hafta sonu aldığı başarılı sonuçların ardından açıklamada bulunan İzmit Gençlerbirliği Genel Koordinatörü Zafer Durmaz, “Başarının görünen yüzüdür bu. Bir de görünmeyen tarafı vardır; başarıyı getiren sürecin tarafı... O tarafta şunlar yer alır; sabır, başarısızlık, iyi alışkanlıklar, çok çalışma, kararlılık, risk alma, hayal kırıklıkları, çabalama, özveri, emek, disiplin, doğru hamleler, çile, mücadele, fedakarlık ve ısrar. Rabb’im gönlü güzel insanlara gönüllerince versin inşallah. U14 Futbol Takımımız, U16 Futbol Takımımız ve U11 hazırlık Evresindeki futbol takımımız, hafta sonu mücadeleleri ile bizlere umut verdiler. Sporcularımızı gönülden kutluyoruz” dedi.

Bugün 12:41 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
Teşekkürler Engin Öztonga mask
Teşekkürler Engin Öztonga
Salon görücüye çıktı… mask
Salon görücüye çıktı…
Güneşspor’dan nostaljik maç!.. mask
Güneşspor’dan nostaljik maç!..
Gölcük İdman Yurdu’da çağdaş eğitim mask
Gölcük İdman Yurdu’da çağdaş eğitim
Bilgievleri’nden geleceğe hamle mask
Bilgievleri’nden geleceğe hamle
Genç kızlar futsalda Şampiyon: KARTEPE MTAL mask
Genç kızlar futsalda Şampiyon: KARTEPE MTAL
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
İşte AKP'nin adayları! mask
İşte AKP'nin adayları!
AKP Kartepe'de Kocaman'a tepki mask
AKP Kartepe'de Kocaman'a tepki
AKP'nin başkan adaylarını tanıyalım mask
AKP'nin başkan adaylarını tanıyalım
AKP'nin aday adayı Sibel Gönül'ü eleştirdi mask
AKP'nin aday adayı Sibel Gönül'ü eleştirdi
TÜPRAŞ üretime 90 gün ara verecek mask
TÜPRAŞ üretime 90 gün ara verecek
Güray Oruç'tan Sibel Gönül'e çok sert eleştiri! mask
Güray Oruç'tan Sibel Gönül'e çok sert eleştiri!

GALERİ

Akşener, Serdar Kaman'ı resmen açıkladı! mask
Akşener, Serdar Kaman'ı resmen açıkladı!
Hürriyet işçilere çay ikramını geleneksel hale getirdi mask
Hürriyet işçilere çay ikramını geleneksel hale getirdi
Doğanın İzdüşümleri sergisi açıldı mask
Doğanın İzdüşümleri sergisi açıldı
Nagihan Uludoğan öğrencileri 16 Ocak Basın Onur Gününü kutladı mask
Nagihan Uludoğan öğrencileri 16 Ocak Basın Onur Gününü kutladı
Zeybek, Bilecik adaylarını tanıttı mask
Zeybek, Bilecik adaylarını tanıttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan komşuda mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan komşuda
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL