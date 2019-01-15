U14 ve U16 takımının hafta sonu aldığı başarılı sonuçların ardından açıklamada bulunan İzmit Gençlerbirliği Genel Koordinatörü Zafer Durmaz, “Başarının görünen yüzüdür bu. Bir de görünmeyen tarafı vardır; başarıyı getiren sürecin tarafı... O tarafta şunlar yer alır; sabır, başarısızlık, iyi alışkanlıklar, çok çalışma, kararlılık, risk alma, hayal kırıklıkları, çabalama, özveri, emek, disiplin, doğru hamleler, çile, mücadele, fedakarlık ve ısrar. Rabb’im gönlü güzel insanlara gönüllerince versin inşallah. U14 Futbol Takımımız, U16 Futbol Takımımız ve U11 hazırlık Evresindeki futbol takımımız, hafta sonu mücadeleleri ile bizlere umut verdiler. Sporcularımızı gönülden kutluyoruz” dedi.
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Durmaz: Sabırla ve risk alarak büyüyoruz
İzmit Gençlerbirliği Genel Koordinatörü Zafer Durmaz, U14 ve U16 takımının hafta sonu aldığı başarılı sonuçların ardından bazı açıklamalarda bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz