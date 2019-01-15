Vatani görevi tamamladıktan sonra kente dönen Tolga Havuç’a ziyaretler de başladı. Olimpiyat Yıldızları Spor Kulübü’nün genç başkanı Havuç’un son ziyaretçilerinden biri de Atlı Spor Merkezi proje sahibi ve kurucusu, genel koordinatör Fatma Kurtan Otan oldu. Havuç ziyaret sırasında yaptığı konuşmada “Kıymetli ablam, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Atlı Eğitim Merkezi proje sahibi ve kurucusu, genel koordinatörü Fatma Kurtan Onan’ın kulübümüzü ziyaretiyle güne başladık. Ziyaretlerinden dolayı kıymetli ablama şahsım ve Kocaeli cimnastik camiamız adına teşekkür ediyorum” dedi.
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Binicilerden, jimnastikçilere destek ziyareti
Vatani görevi tamamladıktan sonra kente dönen Tolga Havuç’a ziyaretler de başladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz