Gölcük İdman Yurdu Kulübü, farklılığını bir kez daha gösterdi. Yaşar Nalbantoğlu’nun genel koordinatörlüğünde yoluna devam eden kulüp, alt yapı ve eğitime ağırlık veriyor. Veli/sporcu eğitim dersine geçtiğimiz günlerde sürpriz bir konuk de katıldı. Gölcük İlçe Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Adile Özçelik, dersin konuğu olarak önemli aktarımlarda bulundu. Veliler de derse yoğun ilgi gösterdi.
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Gölcük İdman Yurdu’da çağdaş eğitim
Gölcük İdman Yurdu Kulübü, farklılığını bir kez daha gösterdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz