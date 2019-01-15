Gölcük İdman Yurdu’da çağdaş eğitim

Gölcük İdman Yurdu Kulübü, farklılığını bir kez daha gösterdi. Yaşar Nalbantoğlu’nun genel koordinatörlüğünde yoluna devam eden kulüp, alt yapı ve eğitime ağırlık veriyor. Veli/sporcu eğitim dersine geçtiğimiz günlerde sürpriz bir konuk de katıldı. Gölcük İlçe Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Adile Özçelik, dersin konuğu olarak önemli aktarımlarda bulundu. Veliler de derse yoğun ilgi gösterdi.