Lise öğrencileri, okul arkadaşlarını döverek öldürdü

Las Vegas'ta sınıf arkadaşlarını öldüresiye dövmekle suçlanan dört lise öğrencisi, ikinci derece cinayetle suçlandı. 17 yaşındaki Jonathan Lewis Jr, okulunun yakınındaki bir ara sokakta çıkan ve arkadaşlarının etrafını sardığı kavga sonrasında hayatını kaybetti. Polis şu ana kadar toplam dokuz öğrencinin tutuklandığını söylerken, suçlanacak ilk dört öğrenci 18 yaşın altında olsa da Nevada yasalarına göre yetişkin olarak yargılanacakları da belirtti.Dontral Beaver (16), Damien Hernandez (17), Treavion Randolph (16) ve Gianni Robinson (17), Salı günü suçlamaların okunduğu mahkemeye çıktı.

Cezaevinde tutulan öğrencilerin sosyal medyaya yansıyan kavgası, 1 Kasım'da Rancho Lisesi yakınlarında yaşandı. Polis, kavganın mağdurdan veya arkadaşlarından çalınan kulaklık ve elektronik sigara yüzünden çıktığını açıkladı. Las Vegas Metropolitan Polisi'nin cinayet masası şefi Jason Johansson, videonun "çok açıklayıcı" ve "insanlıktan yoksun" olduğunu söyleyerek videoyu basına göstermeyi reddetti.

Johansson, videoda Jonathan'ın kavgaya hazırlanmak için gömleğini çıkardığını ve hemen ardından 10 öğrencinin etrafını sardığının görüldüğünü söyledi. Öğrencilerin Jonathan'ı yere çektikten sonra tekmelediğinin ve yumrukladığının da görüntülere yansıdığını sözlerine ekledi. Jonathan Lewis Jr baygın halde bırakıldı ve onu okula geri getiren halktan biri tarafından bulundu. Daha sonra okul personelinin kendisine kalp masajı yapması üzerine hastaneye kaldırıldı. Polis, gencin altı gün sonra geçirdiği "kafa travması" nedeniye öldüğünü söyledi. Otopsi, ölümünün künt kuvvet travması sonucu bir cinayet olduğunu belirledi. Polis, yaşları 13 ila 17 arasında değişen dokuz öğrenciyi tutukladıklarını ve olaya karışanların tamamını tespit etmek için hâlâ çalıştıklarını söyledi.

Henüz suç duyurusunda bulunulmayanların hepsi 16 yaşın altında olduğundan ayrı duruşmalar bekleniyor. Clark İlçesi Bölge Savcısı Steve Wolfson gazetecilere verdiği demeçte, delillerin kavganın önceden tasarlanmadığını göstermesi nedeniyle ofisinin gençleri birinci derece cinayet yerine ikinci derece cinayetle suçlamayı seçtiğini söyledi. Suçlanan öğrencilerden birinin avukatı olan Robert Draskovich, kavga videolarının "eksik" olduğuna inandığını söyledi. Draskovich gazetecilere verdiği demeçte, "Gerçekte ne olduğunu görmek için araştırmacımla birlikte tüm videoları inceleyeceğim." dedi. Nevada yasalarına göre sanıklar 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.

Kaynak: sözcü