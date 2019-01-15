Bilgievleri’nden geleceğe hamle

Başiskele Spor Salonu’nda yapılan ve “Bilgievleri Geleceğe Hamle 2” adını taşıyan ödüllü turnuvaya Bilgievlerinde eğitim gören 1,2,3,4,5,6,7 ve 8. sınıf öğrencileri katıldı. Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde gerçekleştirilen turnuva 4 ayrı kategoriden oluştu. Her Bilgievinden 16 öğrencinin katıldığı turnuvada toplam 256 öğrenci yarıştı.
İLKOKUL A KATEGORİSİ…
Gölcük Barbaros Hayrettin Paşa Bilgievinden Ahmet Burak Beker birinci, Gebze Hüma Hatun Bilgievinden Halime Erva Kurtoğlu ikinci ve Darıca Kazıım Karabekir Bilgievinden Ahmet Ömer Gürel üçüncü oldu.
İLKOKUL B KATEGORİSİ…
Derince Ertuğrul Gazi Bilgievinden Cumali Eren Taş birinci, İzmit Gazi AkçakocaBilgievinden Ceylin Kaldırımcı ikinci ve Derince Ertuğrul Gazi Bilgievinden Yusuf Eren Melek üçüncü oldu.
ORTAOKUL A KATEGORİSİ…
Körfez Fatih Sultan Mehmet Bilgievinden Yiğit Bayraktar birinci, İzmit Gazi Akçakoca Bilgievinden Sinan Can Altay ve Körfez Fatih Sultan Mehmet Bilgievinden Emir Alaettin Efe üçüncü oldu.
ORTAOKUL B KATEGORİSİ…
İzmit Gazi Akçakoca Bilgievinden Halit Aktürk birinci, aynı Bilgievinden Ahmet Kağan Altay ikinci ve İzmit Marianne Bilgievinden Celalettin Çoban üçüncü oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz