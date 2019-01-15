Salon görücüye çıktı…

Derince Anadolu İmam Hatip Lisesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen spor salonunun tanıtım töreni dün yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin okullara spor salonu projesi kapsamında yapılan çalışmalar bir bir hayata geçirildi. Derince Anadolu İmam Hatip Lisesi (İHL) için yapılan spor salonunun inşaat çalışmaları sona erdi.