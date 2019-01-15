Derince Anadolu İmam Hatip Lisesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen spor salonunun tanıtım töreni dün yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin okullara spor salonu projesi kapsamında yapılan çalışmalar bir bir hayata geçirildi. Derince Anadolu İmam Hatip Lisesi (İHL) için yapılan spor salonunun inşaat çalışmaları sona erdi.
Bugün 12:47 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:48 TSİ
Salon görücüye çıktı…
Derince Anadolu İmam Hatip Lisesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen spor salonunun tanıtım töreni dün yapıldı.
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Bugün 12:47 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz