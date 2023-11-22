Kardeşi dönercide katledilen abiden yürek yakan soru: "Gücün bir kadına mı yetti"

Olay, Güney Mahallesi Adnan Kahveci Caddesinde bulunan bir dönerci dükkanının 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla birlikte yemeğini yiyen Ajda Yatar'a (28) eski eşi Vahyettin P. tarafından tabanca ile 3-4 el ateş edildi. Kurşunların hedefi olan kadın kanlar içinde yere yığıldı, zanlı ise geldiği araçla olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ajda Yatar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Genç kadının cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Yatar'ın abisi ise olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. "Gücün bir kadına mı yetti?" diye bağıran abi vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi.
Konuşmak için çağırmış
Hayatını kaybeden Ajda Yatar ile eski eşinin 1 ay önce boşandıkları, boşandıktan sonra genç kadının Körfez Yukarı Hereke'de yaşayan ailesinin yanına geldiği öğrenildi. Olaydan kısa bir zaman önce zanlının eski eşini konuşmak için dönerci dükkanına çağırdığı, Yatar'ın da buraya bir arkadaşıyla birlikte geldiği ve yemek yediği sırada öldürüldüğü bildirildi. Vahyettin P.'nin de Yalova'da ikamet ettiği ve olaydan hemen sonra Yalova istikametine gittiği tespit edildi.
Polis Vahyettin P.'yi arıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Poyraz - İbreti alem için asacaksın bak bakalım bir daha kadın cinayeti oluyormu 5-10 sene sonra çıkar dışarı olan kadına oldu
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.