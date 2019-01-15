Zeki Aygün, mecliste 8 yılda ne yaptı?

CHP Milletvekili Haydar Akar, dün sosyal medya hesabı üzerinden AKP’nin İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül’ün ve CHP İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet’in milletvekilliği dönemlerindeki meclis performanslarını kıyaslamıştı. Akar, bugün de AKP’den Derince Belediye Başkan Adayı olan ve 8 yıl mecliste görev yapmış eski milletvekili Zeki Aygün’ün meclis çalışmalarını paylaştı.

Akar’ın paylaşımı şu şekilde:

“Bugün de sevgili abimiz 2 Dönem Kocaeli Milletvekili olarak Mecliste görev yapmış, Şimdi Derince Belediye Başkanlığı için aday olmuş Sayın Zeki Aygün’ün Meclisteki performansını sizinle paylaşmak istiyorum.

8 Yıl Mecliste Sayın Zeki Aygün ne yaptı:

Rakamlara baktığımız da 8 Yıl’da Zeki Aygün

Kanun Teklifi: 1

Soru Önergesi : 0

Araştırma Önergesi: 0

Meclis Konuşması: 20

Başta söylemem gerekiyor bizler muhalefet olarak Kocaeli’nin sorunlarını kürsüde anlatıp birlikte çözelim dediğimiz de Zeki Bey destek bir yana Kocaeli’nin sorunlarına yok diyerek Red oyu vermiştir.

MECLİSTE KENDİSİNE GEREKLİ DERSİ BİZLER VERDİK, ŞİMDİ DERS VERME SIRASI DERİNCE VE SERTİF GÖKÇE'DE.” Selin BECER