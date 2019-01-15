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Zeki Aygün, mecliste 8 yılda ne yaptı?

CHP Milletvekili Haydar Akar, sosyal medya hesabı üzerinden 8 yıl mecliste görev yapan eski milletvekili ve AKP Derince Belediye Başkan Adayı Zeki Aygün’ün meclis çalışmalarını paylaştı. Mecliste gerekli dersi kendisine biz verdik diyen Akar, ders verme sırasının CHP Derince Belediye Başkan Adayı olan Sertif Gökçe’de olduğunu belirtti.

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CHP Milletvekili Haydar Akar, dün sosyal medya hesabı üzerinden AKP’nin İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül’ün ve CHP İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet’in milletvekilliği dönemlerindeki meclis performanslarını kıyaslamıştı. Akar, bugün de AKP’den Derince Belediye Başkan Adayı olan ve 8 yıl mecliste görev yapmış eski milletvekili Zeki Aygün’ün meclis çalışmalarını paylaştı.

Akar’ın paylaşımı şu şekilde:

“Bugün de sevgili abimiz 2 Dönem Kocaeli Milletvekili olarak Mecliste görev yapmış, Şimdi Derince Belediye Başkanlığı için aday olmuş Sayın Zeki Aygün’ün Meclisteki performansını sizinle paylaşmak istiyorum.

8 Yıl Mecliste Sayın Zeki Aygün ne yaptı:

Rakamlara baktığımız da 8 Yıl’da Zeki Aygün

Kanun Teklifi:                   1

Soru Önergesi :               0

Araştırma Önergesi:        0

Meclis Konuşması:          20

Başta söylemem gerekiyor bizler muhalefet olarak Kocaeli’nin sorunlarını kürsüde anlatıp birlikte çözelim dediğimiz de Zeki Bey destek bir yana Kocaeli’nin sorunlarına yok diyerek Red oyu vermiştir.

MECLİSTE KENDİSİNE GEREKLİ DERSİ BİZLER VERDİK, ŞİMDİ DERS VERME SIRASI DERİNCE VE SERTİF GÖKÇE'DE.” Selin BECER

Bugün 13:03 TSİ - Siyaset

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Yorumlar

(5)
05

Özgür - Anlaşılan o ki Derince yine kaybedecek genç dinamik çalışkan belediye başkanı istiyoruz diyoruz Derince yi daha çok derinleştirip gömüyorlar yakında herkes terkedecek buraları...

Yanıtla . 1Beğen 15 Ocak 15:29
04

İzzet - Bugün Derince 60 evler bölgesinde limandan gelen Angus kokusu var.Tam bir rezalet.Acaba o hayvanlar buraya nasıl sevk ediliyor?Kimisi ölmüş,kimisi hastalıklı..Biz bunları nasıl tuketecegiz ve koku sorununa nasıl çözüm bulacağız ZEKİ AYGÜN bey...

Yanıtla . 2Beğen 15 Ocak 15:08
03

Erol Demirbek - pek iyi bir karnesi yokmuş .

Yanıtla . 0Beğen 15 Ocak 14:13
02

Kemal - Kaç çeşit kriko vardır ?

1) Pehlivan kriko

2) Mekanik kriko

3) Milletvekili Kriko

Sonuçta hepsi kaldırıp indirmeye yarar ............

Ustaaa kalkır koluuuu ,, tamam indir indirrrr

Yanıtla . 4Beğen 15 Ocak 14:02
01

Kenan - Mecliste bu kadar çalışan adayimiz, Derince'mizi kalkındırmak konusunda ne derece çaba sarf eder.

Yanıtla . 2Beğen 15 Ocak 13:41
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