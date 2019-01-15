Durdurulan araçta 52 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu Kocaeli üzerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağına dair bilgilere ulaştı. Şahısları ve aracı takibe alan Kocaeli polisi, TEM Otoyolu üzeri İzmit İlçesinde takibe aldıkları Irak plakalı aracı durdurdu. Araçta yapılan ilk kontrollerde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Bunun üzerine Emniyetin detektör köpeği Boby ile araç tekrara kontrol edildi. Detektör köpeğin yapılan kontrolde tepki göstermesi üzerine araç detaylı arama için Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette yapılan aramada aracın çeşitli yerlerine zulalanmış 52 kilo 500 gram eroin ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şahısların emniyette biten işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor. Nuri AKÇAHARMAN