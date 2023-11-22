KOSİAD Yönetim Kurulu, Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu TÜPRAŞ'ı ziyaret etti. Yönetim kurulu, TÜPRAŞ Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu’na nazik ev sahipliği için teşekkür etti.
22 Kas 2023 - 18:33- Gündem Güncelleme:
KOSİAD'tan TÜPRAŞ'a ziyaret
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.