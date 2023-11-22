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Gizemli hastalık hızla yayılıyor: 12 kişiyi öldürdü

Ciltte kızarıklığa yol açan ve henüz teşhis edilemeyen bir hastalık nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı
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Gizemli hastalık hızla yayılıyor: 12 kişiyi öldürdü mask

Uganda’nın Kyotera bölgesinde son 2 haftada ciltlerinde kızarıklık belirtisi gösteren 12 kişi yaşamını yitirdi. Hastalıkla ilgili Uganda  Sağlık Bakanlığı  soruşturma başlattı. The Daily Monitor’un haberine göre yerel sağlık çalışanları, hastaların cildinde görülen kızarıkların büyüdüğünü ve birkaç gün sonra da hayatlarını kaybettiğini aktardı. Ölen kişilerin ciltlerinden örnekler alınırken, yapılan ilk test sonuçlarında hastalığın Ebola, Marburg ya da Kırım-Kongo kanamalı ateşi virüsü olmadığı saptandı.
# sağlık, soruşturma

22 Kas 2023 - 18:36 - Dünya

Muhabir  Anadolu Ajansı

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