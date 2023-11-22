Uganda’nın Kyotera bölgesinde son 2 haftada ciltlerinde kızarıklık belirtisi gösteren 12 kişi yaşamını yitirdi. Hastalıkla ilgili Uganda Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı. The Daily Monitor’un haberine göre yerel sağlık çalışanları, hastaların cildinde görülen kızarıkların büyüdüğünü ve birkaç gün sonra da hayatlarını kaybettiğini aktardı. Ölen kişilerin ciltlerinden örnekler alınırken, yapılan ilk test sonuçlarında hastalığın Ebola, Marburg ya da Kırım-Kongo kanamalı ateşi virüsü olmadığı saptandı.
- Dünya
Gizemli hastalık hızla yayılıyor: 12 kişiyi öldürdü
Ciltte kızarıklığa yol açan ve henüz teşhis edilemeyen bir hastalık nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.